Monden Filmul I Only Rest In The Storm, selectat la Cannes. A fost produs de o companie românească







Filmul „O Riso E A Faca/ I Only Rest In The Storm/ Mâine va fi o nouă zi”, regizat de Pedro Pinho şi coprodus de compania românească deFilm, Still Moving (Franţa), Bubbles Project (Brazilia) şi produs de companiile Uma Pedra no Sapato şi Terratreme Filmes (Portugalia) a fost selectat în competiţia Un Certain Regard la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes.

Filmul a fost selectat la Cannes

Filmul explorează complexitatea relaţiilor şi dinamica unei comunităţi de expatriaţi, abordând tematici precum neocolonialismul, căutarea identităţii şi anxietatea climatică. Filmată pe peliculă de 35 mm şi 16mm, producţia s-a desfăşurat în Guineea Bissau prin implicarea a patru ţări în schema de coproducţie.

„Aportul românesc a fost esenţial în realizarea filmului şi suntem încântaţi atât de colaborarea avută cu regizorul Pedro Pinho, cât şi de selecţia la Festivalul de Film de la Cannes”, spune producătoarea Ioana Lascăr (deFilm).

Cine este regizorul Pedro Pinho

Regizorul portughez Pedro Pinho este co-fondatorul companiei de producţie Terratreme. El a debutat în cinematografie cu documentarul Bab Sebta (co-regizat împreună cu Frederico Lobo), care a avut premiera la FIDMarseille în 2008, unde a câştigat Premiul Marseille Espérance.

A regizat apoi filmul de ficţiune de mediu metraj Um Fim do Mundo prezentat în secţiunea Generation a Berlinalei în 2013, iar în 2014, documentarul As Cidades e as Trocas (co-regizat cu Luísa Homem), prezentat atât la FIDMarseille, cât şi la Art of the Real, la Lincoln Center din New York.

În 2017, primul său lungmetraj de ficţiune, A Fábrica de Nada, a avut premiera în secţiunea Quinzaine des Réalisateurs de la Festivalul de Film de la Cannes, unde a câştigat Premiul FIPRESCI acordat de Criticii Internaţionali şi ulterior a obţinut alte 20 de premii la festivaluri din întreaga lume. ONLY REST IN THE STORM / MÂINE VA FI O NOUĂ ZI, este al doilea său lungmetraj.

O poveste despre așteptări inegale

„Cu I Only Rest In The Storm/ Mâine va fi o nouă zi, am vrut să dezvolt mai departe experimentul iniţiat în A Fábrica de Nada, plasând discursul în centrul unei răni colective - frontiera neocolonială.

Filmul pluteşte între corpuri şi putere, între infrastructuri post-coloniale şi dorinţă, pentru a surprinde contradicţiile unui teritoriu sfâşiat între dominaţie şi rezistenţă. În esenţă, este o poveste despre întâlniri, dispariţie şi aşteptări inegale - o căutare a unor rute de evadare, atât intime, cât şi politice”, a declarat Pedro Pinho.