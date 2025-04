Monden Succes răsunător pentru cel mai nou film de groază. Încasările au depășit așteptările







Sinners, film regizat de Ryan Coogler și avându-l pe Michael B. Jordan în rol principal, a reușit să mențină poziția de lider la box office-ul nord-american, obținând 45 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare.

Această performanță este remarcabilă, având în vedere că vânzările de bilete au scăzut cu doar 6% față de debutul de 48 de milioane de dolari, ceea ce îl transformă într-un film care aproape și-a egalat încasările inițiale.

Rezultate impresionante

Pentru un film de groază, acest rezultat este cu atât mai impresionant, deoarece genul horror este cunoscut pentru scăderile abrupte după weekendul de lansare.

Sinners a acumulat până acum 122,5 milioane de dolari în America de Nord și 161,6 milioane de dolari la nivel mondial, depășind așteptările inițiale ale studiourilor.

Cu un buget de producție de 90 de milioane de dolari, filmul se apropie rapid de pragul de rentabilitate, iar recenziile elogioase și entuziasmul publicului continuă să îi ofere un impuls puternic la box office.

Ryan Coogler, recunoscător fanilor

Regizorul Ryan Coogler a reacționat la succesul filmului printr-o scrisoare deschisă adresată fanilor, în care și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul masiv primit.

„Inima mea este plină de recunoștință eternă. Voi sunteți motivul pentru care acest film a ajuns atât de departe”, a scris Coogler.

El a subliniat că Sinners a fost inspirat de familia și moștenirea sa, dar și de dorința de a oferi publicului o experiență cinematografică memorabilă.

„Cred în cinema. Cred în experiența teatrală. Cred că este un pilon necesar al societății”, a adăugat regizorul, subliniind importanța prezenței spectatorilor în sălile de cinema.

Revenge of the Sith

Într-o cursă strânsă pentru locul al doilea, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith a reușit să depășească The Accountant 2 al lui Ben Affleck.

Relansat cu ocazia celei de-a 20-a aniversări, prequel-ul Star Wars a obținut 25,2 milioane de dolari din 2.775 de săli de cinema, demonstrând că franciza continuă să atragă publicul chiar și după două decenii.

Filmul a strâns alte 17 milioane de dolari la nivel internațional, ajungând la un total de 42 de milioane de dolari în weekend.

Această relansare a fost una dintre cele mai profitabile pentru un film Star Wars din era Disney, depășind chiar și reeditările anterioare ale Return of the Jedi și Empire Strikes Back.

The Accountant 2

Pe locul al treilea, The Accountant 2 a obținut 24,5 milioane de dolari din 3.610 săli de cinema.

Continuarea filmului din 2016 a fost lansată și pe piețele internaționale, unde a acumulat 13,7 milioane de dolari, ajungând la un total global de 38,2 milioane de dolari.

Deși debutul este respectabil, acest film are un buget de 80 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă că trebuie să performeze bine la nivel global pentru a justifica investiția.

Minecraft Movie

Pe locul al patrulea, A Minecraft Movie a obținut 22,7 milioane de dolari în al patrulea weekend de la lansare.

Adaptarea jocului video realizată de Warner Bros., cu Jack Black și Jason Momoa în rolurile principale, a devenit cel mai profitabil film hollywoodian al anului, cu 380 de milioane de dolari pe piața internă și 816 milioane de dolari la nivel global.

Succesul filmului Minecraft a depășit toate așteptările, iar analiștii se așteaptă ca acesta să continue să genereze venituri semnificative.

Until Dawn

Pe locul al cincilea, filmul de groază Until Dawn a debutat cu 8 milioane de dolari din 3.055 de săli de cinema.

La nivel internațional, acest film a adăugat 10,1 milioane de dolari, ajungând la un start mondial de 18,1 milioane de dolari.

Thrillerul extrem de sângeros a costat doar 15 milioane de dolari, ceea ce înseamnă că nu va avea nevoie de o sumă mare pentru a obține un profit în cinematografe.