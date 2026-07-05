Salata de păstăi cu maioneză și usturoi este una dintre preparatele simple și gustoase ale verii, ideală pentru perioada în care fasolea verde se găsește din belșug în piețe. Este o rețetă ușor de pregătit, cu ingrediente puține, dar cu un gust deosebit.

Servită rece, această salată poate fi o gustare rapidă, o garnitură lângă alte preparate sau chiar o masă ușoară în zilele toride.

Pentru această rețetă aveți nevoie de:

700 g păstăi de fasole verde sau galbenă

3-4 linguri de maioneză

3-4 căței de usturoi

2 linguri de iaurt grecesc sau smântână (opțional, pentru o variantă mai ușoară)

sare, după gust

piper, după gust

câteva fire de mărar verde

Păstăile se spală bine, se curăță la capete și se rup în bucăți potrivite. Se pun la fiert într-o oală cu apă și puțină sare, până când devin fragede, dar își păstrează textura. După fierbere, se scurg foarte bine și se lasă să se răcească complet.

Între timp se pregătește sosul. Usturoiul se curăță și se zdrobește, apoi se amestecă împreună cu maioneza. Pentru o salată mai lejeră, se poate adăuga și puțin iaurt grecesc sau smântână.

După ce păstăile s-au răcit, se amestecă ușor cu sosul de maioneză și usturoi. Se potrivește gustul cu sare și piper, iar la final se adaugă mărar verde tocat mărunt pentru un plus de aromă.

Salata se lasă la frigider cel puțin 30 de minute înainte de servire, pentru ca aromele să se combine. Se servește rece, alături de pâine prăjită, roșii proaspete sau alte preparate de sezon.

Este una dintre cele mai apreciate rețete de vară, fiind rapidă, sățioasă și potrivită pentru zilele în care se dorește un preparat simplu, fără prea mult timp petrecut în bucătărie.