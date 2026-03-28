Rusia a anunțat dezvoltarea unei drone militare cu design neobișnuit. Ce avantaje are pe front

Rusia a anunțat că dezvoltă o nouă dronă militară cu un design neobișnuit, despre care susține că ar putea oferi un avantaj important pe front. Modelul, de tip FPV, are o structură aerodinamică diferită față de dronele clasice, ceea ce ar îmbunătăți performanțele de zbor și eficiența loviturilor.

Noul model, prezentat de un centru de cercetare din Rusia, are o construcție rar întâlnită, în care aripile sunt unite într-un circuit închis, formând un fel de „inel”. Această configurație elimină capetele clasice ale aripilor și, potrivit specialiștilor, reduce turbulențele aerodinamice care apar în mod normal în timpul zborului. Astfel, ar putea crește eficiența, stabilitatea și autonomia dronei.

Potrivit informațiilor din presa de specialitate, drona ar putea avea o rază de acțiune de peste 50 de kilometri și ar transporta o încărcătură explozivă de aproximativ trei kilograme. Aceste caracteristici o încadrează în categoria munițiilor de tip „loitering”, adică drone care pot survola zona țintei înainte de a lovi.

Un alt element important este posibilitatea ca acest model să fie folosit împreună cu alte drone utilizate deja de armata rusă, inclusiv sisteme controlate prin fibră optică. Această combinație ar putea crește eficiența operațiunilor.

❗Russia has publicly unveiled the KVS fiber-optic FPV drone for the first time, featuring a ring-shaped wing design. A similar drone had been spotted as early as October 2025, but no details were available at the time.https://t.co/enoTEfUAFv — Militarnyi (@militarnyi) March 27, 2026

Deși designul este prezentat drept revoluționar, impactul real pe front rămâne de văzut. În contextul războiului din Ucraina, dezvoltarea dronelor a devenit una dintre principalele direcții de inovație militară, iar ambele tabere încearcă să obțină un avantaj tehnologic.

La începutul anului, Rusia a început să folosească un nou model de dronă, Upyr-18, în războiul din Ucraina.

„Dronele Upyr-18, denumite astfel datorită cadrului lor de aproximativ 45 de centimetri, sunt capabile să transporte zece kilograme de explozibili la zeci de kilometri, distrugând buncăre fortificate şi poziţii inamice”, a explicat un reprezentant al fabricii de drone Uraldronzavod, citat de TASS, potrivit EFE.