International

ISW confirmă: Armata rusă pierde mai mult teritoriu decât câștigă, pentru prima dată din 2023

Comentează știrea
ISW confirmă: Armata rusă pierde mai mult teritoriu decât câștigă, pentru prima dată din 2023Sursă foto: Statului Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei/ Facebook
Din cuprinsul articolului

Pentru prima dată din vara anului 2023, armata ucraineană a recuperat cu succes mai mult teritoriu decât a pierdut în ultimele săptămâni ale lunii februarie. Această schimbare marchează o schimbare semnificativă în dinamica frontului în cadrul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din 11 martie.

Ucraina a eliberat peste 250 de kilometri pătrați

ISW raportează că forțele ucrainene au eliberat aproximativ 257 de kilometri pătrați de la începutul anului. Datele arată un câștig net de aproape 33 de kilometri pătrați între 14 și 20 februarie, urmat de încă 57 de kilometri pătrați între 21 și 27 februarie.

Ultima dată când astfel de câștiguri au fost înregistrate a fost în timpul contraofensivei de vară din 2023, care a înregistrat vârfuri de 377 de kilometri pătrați în iunie și 257 de kilometri pătrați în iulie.

Zelenski anunțp câștigarea a 460 de kilometri pătrați

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „de la începutul anului 2026, trupele ucrainene au recâștigat 460 de kilometri pătrați”. Această cifră reprezintă aproximativ 10% din teritoriul pierdut în fața forțelor ruse pe parcursul anului 2025.

De ce trece România la ora de vară mai devreme decât anul trecut
De ce trece România la ora de vară mai devreme decât anul trecut
Trump: Iranul e la capăt de linie, dar războiul va continua. Membri ai forțelor de securitate din Iran, loviți de drone din Israel. Live text
Trump: Iranul e la capăt de linie, dar războiul va continua. Membri ai forțelor de securitate din Iran, loviți de drone din Israel. Live text

ISW a remarcat că propria metodologie de cartografiere reflectă adesea estimări mai conservatoare. Organizația ilustrează de obicei amploarea maximă a avansurilor rusești până când există suficiente dovezi deschise pentru a confirma că trupele rusești nu mai dețin aceste poziții.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski / sursa foto: captură video

Complexitatea frontului actual, căruia îi lipsesc linii continue, face, de asemenea, mai dificile evaluările precise ale controlului teritorial.

În ciuda diferenței în cifrele specifice, câștigurile recente sunt considerate notabile. Analiștii sugerează că aceste contraatacuri localizate au perturbat eforturile Rusiei de a se pregăti pentru o ofensivă mai amplă planificată pentru primăvara și vara anului 2026.

Forțele Rusiei, obligate să-și caute poziții defensive

Deși aceste succese ar putea să nu ducă imediat la o contraofensivă la scară largă, ele obligă unitățile rusești să se concentreze pe stabilirea unor poziții defensive stabile pentru a încerca să-și mențină poziția actuală.

Forțele de Apărare Ucrainene au recuperat 460 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul anului 2026, potrivit președintelui Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Corriere della Sera publicat pe 3 martie.

El a menționat că Rusia a suferit pierderi masive, ajungând până la 35.000 de oameni pe lună, în timp ce Ucraina a implementat cu succes soluții tehnice și a crescut producția de drone pentru a compensa deficitul de forță de muncă.

Potrivit președintelui, ofensiva de iarnă a Kremlinului nu și-a atins obiectivele principale, iar eforturile de a distruge moralul civililor prin atacuri asupra infrastructurii energetice s-au dovedit a fi nereușite.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:32 - De ce trece România la ora de vară mai devreme decât anul trecut
08:29 - Trump: Iranul e la capăt de linie, dar războiul va continua. Membri ai forțelor de securitate din Iran, loviți de dro...
08:27 - ISW confirmă: Armata rusă pierde mai mult teritoriu decât câștigă, pentru prima dată din 2023
08:19 - Dan Andronic desființează isteria AUR din jurul deciziei CSAT: "Așa-zișii suveraniști distrug orice idee de strategie...
08:13 - Trimisul lui Vladimir Putin, întâlnire la Florida, cu negociatorii americani. Care au fost concluziile întrevederii
08:01 - Cum funcționează pensiile paneuropene și ce avantaje au românii care lucrează în UE

HAI România!

Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”
Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”
Domeniul care asigură banii în orice criză economică. Profitul crește de la an la an
Domeniul care asigură banii în orice criză economică. Profitul crește de la an la an
Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”
Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”

Proiecte speciale