ISW confirmă: Armata rusă pierde mai mult teritoriu decât câștigă, pentru prima dată din 2023

Pentru prima dată din vara anului 2023, armata ucraineană a recuperat cu succes mai mult teritoriu decât a pierdut în ultimele săptămâni ale lunii februarie. Această schimbare marchează o schimbare semnificativă în dinamica frontului în cadrul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din 11 martie.

ISW raportează că forțele ucrainene au eliberat aproximativ 257 de kilometri pătrați de la începutul anului. Datele arată un câștig net de aproape 33 de kilometri pătrați între 14 și 20 februarie, urmat de încă 57 de kilometri pătrați între 21 și 27 februarie.

Ultima dată când astfel de câștiguri au fost înregistrate a fost în timpul contraofensivei de vară din 2023, care a înregistrat vârfuri de 377 de kilometri pătrați în iunie și 257 de kilometri pătrați în iulie.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „de la începutul anului 2026, trupele ucrainene au recâștigat 460 de kilometri pătrați”. Această cifră reprezintă aproximativ 10% din teritoriul pierdut în fața forțelor ruse pe parcursul anului 2025.

ISW a remarcat că propria metodologie de cartografiere reflectă adesea estimări mai conservatoare. Organizația ilustrează de obicei amploarea maximă a avansurilor rusești până când există suficiente dovezi deschise pentru a confirma că trupele rusești nu mai dețin aceste poziții.

Complexitatea frontului actual, căruia îi lipsesc linii continue, face, de asemenea, mai dificile evaluările precise ale controlului teritorial.

În ciuda diferenței în cifrele specifice, câștigurile recente sunt considerate notabile. Analiștii sugerează că aceste contraatacuri localizate au perturbat eforturile Rusiei de a se pregăti pentru o ofensivă mai amplă planificată pentru primăvara și vara anului 2026.

Deși aceste succese ar putea să nu ducă imediat la o contraofensivă la scară largă, ele obligă unitățile rusești să se concentreze pe stabilirea unor poziții defensive stabile pentru a încerca să-și mențină poziția actuală.

Forțele de Apărare Ucrainene au recuperat 460 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul anului 2026, potrivit președintelui Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Corriere della Sera publicat pe 3 martie.

El a menționat că Rusia a suferit pierderi masive, ajungând până la 35.000 de oameni pe lună, în timp ce Ucraina a implementat cu succes soluții tehnice și a crescut producția de drone pentru a compensa deficitul de forță de muncă.

Potrivit președintelui, ofensiva de iarnă a Kremlinului nu și-a atins obiectivele principale, iar eforturile de a distruge moralul civililor prin atacuri asupra infrastructurii energetice s-au dovedit a fi nereușite.