Ucrainenii, vizitați de o delegație din Ungaria. Se dorește evaluarea conductei Drujba

O delegație din Ungaria a ajuns în Ucraina pentru a evalua starea conductei Drujba, afectată de un atac rusesc la începutul lunii ianuarie. Vizita a generat însă o reacție dură din partea autorităților ucrainene, care au transmis că nu recunosc statutul oficial al grupului și au descris membrii acestuia drept „turiști”, potrivit Euronews.

Din delegația trimisă de guvernul de la Budapesta face parte viceministrul Energiei, Gábor Czepeka, alături de mai mulți specialiști din industria petrolieră, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.

Înainte de intrarea în Ucraina, oficialul maghiar a subliniat importanța strategică a conductei Drujba pentru sistemul energetic al Ungariei.

„Poziția Ungariei în cadrul rețelei de conducte din est reprezintă un avantaj strategic, iar menținerea conductei Drujba în funcțiune este vitală pentru țară”, a declarat viceministrul maghiar al Energiei.

Vizita delegației are loc după ce Ungaria și Slovacia au anunțat anterior că intenționează să trimită specialiști la locul avariei pentru a obține o evaluare tehnică a situației.

Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina a transmis că delegația maghiară nu are niciun statut oficial și că autoritățile de la Kiev nu au programate întâlniri cu membrii acesteia.

„Suntem conștienți că în această dimineață un grup de cetățeni maghiari a intrat în Ucraina în conformitate cu normele generale aplicabile tuturor cetățenilor țărilor din spațiul Schengen, beneficiind de regimul de călătorie fără viză”, a declarat Heorhii Tykhyi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina, citat de European Pravda.

Oficialul ucrainean a subliniat că, în lipsa unui mandat oficial, grupul nu poate fi considerat o delegație. „Pe teritoriul Ucrainei, acest grup de persoane nu are niciun statut oficial și nici întâlniri oficiale programate, astfel încât este clar incorect să ne referim la ele ca la o delegație”, a declarat el.

Totodată, purtătorul de cuvânt al diplomației ucrainene a menționat că cetățenii altor state pot intra în Ucraina dacă respectă regulile generale aplicabile vizitatorilor. „Să trateze Ucraina cu respect și să respecte regulile generale pentru vizite, inclusiv în scopuri turistice”.

În urmă cu o săptămână, viceministrul maghiar al Energiei a trimis o scrisoare premierului ucrainean Denîs Șmîhal, în care a solicitat restabilirea funcționării conductei Drujba într-un termen scurt.

În document se menționa că Ungaria ar urma să acorde un termen de „trei zile” pentru reluarea fluxului de petrol.

Discuțiile despre conducta Drujba au fost abordate și la nivel european. Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat după o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că atât el, cât și șefa executivului european consideră că furnizarea petrolului ar trebui reluată.