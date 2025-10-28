Romgaz a obținut 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale

Romgaz a obținut cu succes 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale, prin programul EMTN aprobat recent de acționari. Această emisiune reprezintă un pas important în strategia de finanțare a companiei, potrivit comunicatului emis.

Romgaz a atras 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale, la o dobândă de tip midswap plus 235 de puncte de bază. Alocările vor fi stabilite în perioada următoare, iar data de decontare este programată pentru 4 noiembrie.

Interesul investitorilor a fost ridicat, cererea totală ajungând la 4,4 miliarde de euro, ceea ce reflectă încrederea în titlurile companiei românești. Operațiunea are loc prin programul EMTN, aprobat de acționari, care prevede o valoare totală maximă de 750 de milioane de euro.

Hotărârea a fost adoptată în Adunarea Generală Extraordinară din 20 octombrie 2025 și permite lansarea uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni corporative negarantate și neconvertibile, în diferite forme, conform legislației în vigoare.

„Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Gaze Naturale “ROMGAZ S.A întrunită în şedinţă, la prima convocare, în data de 20 octombrie 2025, ora 13:00 (ora Romaniei), (…) adopta următoarea Hotărâre: aprobarea în cadrul programului EMTN lansat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 10/1 iulie 2024 (“Programul EMTN”), a uneia sau mai multor emisiuni (inclusiv orice combinaţie a acestora) de obligaţiuni corporative, negarantate, neconvertibile, guvernate de oricare lege aplicabilă şi care pot fi emise în oricare formă şi tip, în valoare totală maximă a principalului de 750.000.000 EUR inclusiv (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă)”, este comunicatul companiei.

În aceeași perioadă, Romgaz a anunțat că Fitch Ratings a menținut ratingul BBB-, cu perspectivă negativă, pentru companie, un calificativ din categoria Investment Grade.

Romgaz este cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România și este listat la Bursa de Valori București. Statul român deține 70% din acțiunile companiei.

Tot astăzi, Romgaz a anunțat că în primele nouă luni din 2025 a realizat o producție totală de 23,96 milioane barili echivalent petrol, înregistrând o ușoară creștere față de anul anterior. Deși producția de gaze și condensat a fost mai mare, compania a raportat o scădere semnificativă a producției de energie electrică, conform raportului transmis Bursei de Valori București.

