Românii donează în număr mare, chiar dacă previziunile economice nu sunt optimiste

Revolut, compania fintech britanică, a dezvăluit că utilizatorii din România se numără printre cei mai generoși la nivel global. Deși au existat dificultăți economice în ultimele 12 luni, clienții din România au realizat peste 324.000 de tranzacții de donații, ocupând locul al treilea în lume după sumele donate, după utilizatorii din Irlanda și Marea Britanie.

Pentru a susține generozitatea în perioadele de dificultăți economice, funcționalitatea Donații de la Revolut le permite utilizatorilor să transforme RevPoints, punctele obținute în urma plăților făcute cu cardul pentru cheltuieli curente, în contribuții către cauze caritabile. Acest mecanism, descris drept un „cerc virtuos al donațiilor digitale”, câștigă tot mai mult teren, iar RevPoints au reprezentat un sfert din valoarea totală a donațiilor realizate în ultimul an.

Datele interne analizate de Revolut arată că utilizatorii din România au donat peste 464.000 de euro în ultimele 12 luni către organizațiile caritabile disponibile în secțiunea Donații din aplicație.

Donațiile individuale joacă un rol important în implicarea socială și sprijină incluziunea grupurilor vulnerabile, în timp ce sectorul non-profit are o contribuție semnificativă în societate. Potrivit studiilor locale, unul din patru români donează activ, iar în mediul urban peste jumătate dintre adulți au făcut cel puțin o donație.

Datele Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile arată că peste 127.000 de organizații caritabile au contribuit cu aproximativ 1,5% la PIB-ul național, echivalentul a 4 miliarde de euro în 2024.

Datele interne ale Revolut confirmă generozitatea românilor, care au donat aproximativ 4,6 milioane de euro către organizații caritabile, direct din aplicație, din perioada pandemiei până în prezent. Astfel, utilizatorii din România au strâns a treia cea mai mare sumă totală de donații pe piețele unde este disponibilă această funcționalitate.

„Produsul Donații creează o punte transparentă între utilizatorii noștri și cauzele considerate vitale pentru societate. Prin integrarea RevPoints, îi ajutăm pe clienți ca inclusiv în perioadele dificile financiar să continue să sprijine organizațiile caritabile în care cred. Nu este vorba doar despre transferul de bani; este vorba despre utilizarea tehnologiei pentru a amplifica impactul social și a ne asigura că, chiar și în vremuri grele, cei implicați social continuă să facă gesturi de generozitate”, a afirmat Tamer Nurla, director general adjunct al Revolut Bank UAB Vilnius, sucursala București.

Prin intermediul Revolut, organizațiile caritabile susținute de utilizatori primesc integral sumele donate, fără taxe sau comisioane. Utilizatorii pot face donații instant sau pot seta contribuții recurente pentru diverse cauze, printre care sănătatea copiilor, protecția acestora, sprijinirea comunităților vulnerabile, protecția mediului, intervenții în situații de urgență sau proiecte de tip tech for good.

Anul trecut, una din cinci donații realizate de utilizatorii Revolut a fost făcută cu RevPoints, punctele din programul de fidelitate lansat în 2024.