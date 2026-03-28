Când intră pensiile și bonusul de 500 de lei în luna aprilie. Autoritățile au ținut cont că este Paștele

Când intră pensiile și bonusul de 500 de lei în luna aprilie. Autoritățile au ținut cont că este Paștele
Pensionarii din România vor primi pensiile mai devreme în luna aprilie, astfel încât să aibă acces la bani înainte de sărbătorile pascale. În plus, o parte dintre seniori vor beneficia și de un ajutor financiar suplimentar, în funcție de nivelul veniturilor.

Măsura vine în contextul în care data obișnuită de plată a pensiilor coincide anul acesta cu perioada Paștelui, ceea ce a determinat autoritățile să modifice calendarul de plată.

Pensiile vor intra pe card înainte de data obișnuită

În mod tradițional, pensiile sunt virate în conturile bancare în jurul datei de 12 a fiecărei luni. În aprilie, această dată coincide cu sărbătoarea Paștelui, ceea ce a dus la devansarea plăților.

Astfel, viramentele către bănci vor fi efectuate în data de 7 aprilie, iar banii ar urma să ajungă în conturile pensionarilor începând cu 8 aprilie.

În România, aproximativ 2,5 milioane de pensionari primesc pensia pe card, iar aceștia vor beneficia direct de această devansare.

Pensie

Sursa foto: Arhiva EVZ

Plata prin poștă începe de la 1 aprilie

Pentru pensionarii care primesc banii prin intermediul poștei, distribuirea pensiilor va începe mai devreme decât de obicei.

Poștașii vor începe livrarea pensiilor din data de 1 aprilie, iar procesul ar urma să fie finalizat până la 10 aprilie.

Astfel, indiferent de metoda de plată, majoritatea pensionarilor vor intra în posesia banilor înainte de Paște.

Ministrul Muncii dă asigurări că nu vor exista întârzieri

Florin Manole a declarat că plata pensiilor este o prioritate și că nu sunt așteptate probleme în acest proces.

„Pensiile vor veni la timp și nu vor fi întârzieri. Nicio problemă cu plata pensiilor, apropo de a ajunge banii la pensionari înainte de Paşte”, a declarat Florin Manole.

Florin Manole

Sursa foto: Facebook/Petre Florin Manole

Ajutor financiar suplimentar pentru pensionarii cu venituri mici

Pe lângă devansarea pensiilor, statul acordă și un sprijin financiar suplimentar pentru anumite categorii de pensionari.

Ajutorul este acordat diferențiat, în funcție de nivelul pensiei, și poate ajunge până la 500 de lei.

Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi suma maximă, de 500 de lei.

Pentru alte categorii de venit, sprijinul este stabilit gradual. Cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei vor beneficia de 300 de lei.

Această măsură este destinată în special persoanelor vulnerabile, afectate de creșterea costului vieții.

Banii vor fi livrați împreună cu pensia

Ajutorul financiar va fi acordat în același timp cu pensia lunară.

Pentru pensionarii care primesc banii pe card, sumele vor fi virate odată cu pensia, în jurul datei de 8–10 aprilie.

În cazul celor care încasează pensia prin poștă, sprijinul va fi livrat direct de poștaș, împreună cu pensia lunară.

Poștaș, Poșta Română

Sursa foto: Arhiva EVZ

Posibile întârzieri pentru ajutoarele speciale, în funcție de decizia CCR

Ministrul Muncii a atras atenția că unele ajutoare suplimentare ar putea întârzia, în funcție de evoluțiile legislative.

„Eu o să fac tot posibilul să intre în aprilie, dar da, într-adevăr, fiecare zi de întârziere ne scoate din acest calendar, din păcate. Chiar nu înţeleg această obstrucţie care are ca repercusiune şi faptul că se poate întârzia cu banii ăia”, a declarat Florin Manole.

Situația este legată de contestarea legii bugetului la Curtea Constituțională a României.

Măsurile vin pe fondul presiunilor economice asupra populației

Decizia de a acorda sprijin financiar și de a devansa plata pensiilor vine în contextul creșterii prețurilor și al dificultăților economice resimțite de o parte importantă a populației.

Autoritățile susțin că măsurile sunt menite să ofere un sprijin concret înainte de perioada sărbătorilor.

