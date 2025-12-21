Rețete de maioneză cu care nu vei da greș. Trucurile folosite de marii bucătari

Maioneza de casă este pregătită de toate gospodinele cu puțin timp înainte de Crăciun, având în vedere că este un ingredient de bază pentru salata de boeuf. Deși pare simplu de preparat, aceasta se poate tăia într-o secundă de neatenție, iar gustul și textura acesteia vor fi compromise. Pentru a evita o astfel de situație, este esențial să folosești ouă proaspete și ulei de floarea-soarelui la temperatura camerei.

Poți înlocui zeama de lămâie cu o picătură de oțet. Dacă folosești mixerul, optează pentru o singură paletă și bate la viteză medie, pentru a evita stropirea vasului.

În mod tradițional, maioneza nu conține muștar, însă un sfert de linguriță va ajuta la menținerea consistenței. Pentru o variantă mai ușoară, folosește oul întreg și emulsionează-l cu un blender.

Ingrediente:

1 gălbenuș

1 lingură muștar clasic

200 ml ulei neutru (floarea-soarelui)

Sare și piper după gust

½ linguriță zeamă de lămâie

Într-un castron, amestecă gălbenușul cu sare, piper, muștar și zeama de lămâie.

Cu o lingură de lemn, adaugă treptat uleiul, amestecând constant, până când maioneza devine groasă și omogenă. La final, poți adăuga ierburi aromatice după preferință.

Legenda spune că denumirea maionezei provine de la orașul Mahon, din Insulele Baleare, Spania. În 1756, bucătarul generalului Richelieu a creat primul sos, folosind doar ouă și ulei, ingredientele de bază disponibile la acel moment.

Astăzi, prepararea maionezei de casă respectă aceeași simplitate: ouăle întregi, cu tot cu gălbenuș, se pun într-un bol și se bat la blender până când amestecul devine omogen și cremos. Adăugarea uleiului se face treptat, în timp ce blenderul funcționează la viteză medie, pentru a permite emulsificarea corectă și pentru a obține consistența densă.

Această variantă combină gălbenușuri crude cu unul fiert tare, păstrând savoarea maionezei clasice, dar oferind o textură ușor diferită.

Ingrediente:

2 gălbenușuri crude

1 gălbenuș fiert tare

500 ml ulei

1 linguriță muștar

1 linguriță zeamă de lămâie

Un praf de sare

Amestecă gălbenușurile crude împreună cu cel fiert, sarea, muștarul și zeama de lămâie folosind o lingură de lemn. Adaugă uleiul treptat, fără a schimba direcția de amestecare, până când maioneza devine groasă și lucioasă.