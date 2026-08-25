Rețeta veche de zacuscă de fasole boabe. Cum se prepară corect

Zacusca de fasole boabe este potrivită atât pentru micul dejun, cât și pentru o gustare rapidă. Deși puține gospodine se aventurează să o pregătească, rezultatul obținut este unul absolut delicios. Pentru un gust cât mai bun, legumele trebuie coapte și gătite lent, astfel încât zacusca să capete o consistență cremoasă și aromată.

Pentru aproximativ 6-8 borcane de zacuscă sunt necesare:

1 kg fasole boabe uscată;

2 kg ardei kapia sau gogoșari;

1 kg ceapă;

500 ml suc de roșii sau roșii pasate;

300 ml ulei;

2-3 foi de dafin;

1 linguriță boia dulce;

sare, după gust;

piper, după gust;

1-2 linguri de zahăr, dacă sosul de roșii este prea acru.

Fasolea se alege, se spală bine și se lasă la înmuiat în apă rece peste noapte. A doua zi, apa se aruncă, iar boabele se clătesc și se pun la fiert într-o oală cu apă curată.

Pentru un gust mai plăcut și pentru a îndepărta mai ușor impuritățile, apa poate fi schimbată după primele clocote. Fasolea se fierbe până când boabele sunt complet moi, dar fără să se sfărâme excesiv.

După fierbere, fasolea se scurge bine și se lasă deoparte.

Ardeii kapia sau gogoșarii se coc pe plită, pe grătar ori în cuptor, până când coaja se înnegrește pe alocuri și pulpa se înmoaie.

După coacere, ardeii se pun într-un vas acoperit și se lasă câteva minute, pentru a se curăța mai ușor. Se îndepărtează coaja, cotoarele și semințele, apoi pulpa se toacă mărunt sau se pasează, în funcție de textura dorită.

Ceapa se călește lent

Ceapa se curăță și se toacă fin. Într-o cratiță încăpătoare se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa.

Aceasta se gătește la foc mic, amestecând periodic, până când devine moale și ușor translucidă. Nu trebuie lăsată să se ardă, deoarece gustul amar poate afecta întreaga zacuscă.

Peste ceapa înmuiată se adaugă ardeii copți tocați și sucul de roșii. Se amestecă bine, apoi se pun boabele de fasole fierte.

Se adaugă foile de dafin, boiaua, sarea și piperul. Compoziția se lasă la foc mic și se amestecă periodic, pentru ca zacusca să nu se prindă de fundul vasului.

Zacusca trebuie să fiarbă lent până când scade suficient și capătă o consistență groasă, tartinabilă. În funcție de cantitatea de apă rămasă în fasole și de sucul de roșii folosit, acest proces poate dura aproximativ 45-60 de minute.

Dacă sosul de roșii este prea acru, se poate adăuga puțin zahăr pentru echilibrarea gustului.

Borcanele și capacele trebuie să fie foarte bine spălate și sterilizate înainte de umplere. Zacusca fierbinte se pune cu grijă în borcane, lăsând puțin spațiu până la margine.

Marginile borcanelor se șterg, apoi se închid imediat cu capacele. Pentru păstrarea pe termen mai lung, borcanele închise se sterilizează suplimentar într-o oală cu apă sau la cuptor, conform metodei preferate.

După sterilizare, borcanele se lasă să se răcească treptat și se verifică dacă sunt bine închise. Orice borcan cu capac umflat, scurgeri sau semne de fermentare nu trebuie consumat.

Borcanele răcite se păstrează într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumina directă. După deschidere, zacusca trebuie ținută la frigider și savurată într-un timp scurt.