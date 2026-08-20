Zacusca este una dintre cele mai apreciate conserve de sezon în România, însă mulți oameni se confruntă cu aceeași problemă: borcanele fermentează, fac mucegai sau zacusca se acrește la scurt timp după preparare.

În majoritatea cazurilor, potrivit celor mai pricepute gospodine, vina nu aparține rețetei, ci unor greșeli de igienă, la gătire sau la depozitarea în cămară sau pivniță.

Cea mai frecventă cauză este sterilizarea insuficientă a borcanelor și a capacelor în care se pune zacusca.

Chiar dacă acestea par curate, pot adăposti bacterii, urme de grăsime sau praf. Odată închis borcanul, microorganismele rămase își găsesc un mediu propice și încep să se înmulțească, iar zacusca se alterează.

La fel de problematică este folosirea capacelor vechi sau defecte, indiferent că se pun prin presare sau sunt cu filet.

Un capac deformat, cu garnitura deteriorată sau insuficient strâns permite aerului să pătrundă în interior. Prezența oxigenului favorizează apariția mucegaiului și a fermentației. De aceea, specialiștii recomandă capace noi și verificarea atentă a etanșeității.

Un alt motiv important este gătirea insuficientă a legumelor. Dacă vinetele, ardeii sau ceapa nu sunt fierte corespunzător, enzimele și bacteriile rămân active. Acestea continuă să lucreze după închiderea borcanului și duc la alterarea conținutului.

Diferențele mari de temperatură pot crea și ele probleme. Turnarea zacuștii fierbinți în borcane reci (sau invers) produce condens în interior. Umezeala respectivă devine un mediu favorabil pentru mucegai.

Nu în ultimul rând, depozitarea greșită scurtează durata de viață a conservei. Un loc cald, luminos sau umed accelerează procesele de alterare. Zacusca trebuie ținută în cămară răcoroasă, întunecoasă și uscată.

Pentru a evita aceste probleme, este esențial să sterilizezi corect borcanele și capacele, să folosești capace noi, să fierbi bine preparatul, să umpli borcanele cât sunt fierbinți și să le depozitezi în condiții adecvate. Respectând aceste reguli simple, zacusca rămâne bună tot sezonul rece.