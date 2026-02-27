Rețetă de ardei umpluți cu orez și ciuperci. O cină perfectă pentru cei care țin post

Deși nu este sezonul ardeilor proaspăt culeși din grădină, această rețetă poate fi preparată cu ardeii din piață sau chiar cu gogoșarii găsiți în supermarketuri. Cu puțină răbdare și condimentele potrivite, rezultatul va fi la fel de gustos și aromat ca în sezonul cald.

Umpluți cu un amestec de orez, ciuperci și mărar proaspăt, ardeii sunt perfecți pentru o cină savurată în perioada postului.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

8 ardei

200 g orez

200 g ciuperci (champignon sau alte tipuri, după preferință)

1 ceapă mare

1 morcov

2 linguri ulei

1 legătură mărar proaspăt

1 linguriță sare

1 linguriță piper

4-5 felii de roșii

apă cât să acopere ardeii

smântână vegetală pentru servit

Prepararea începe prin spălarea ardeilor și tăierea unui capac în jurul codiței, apoi se scot semințele și se curăță bine interiorul. Ardeii se opăresc 10 minute în apă clocotită și se lasă la scurs.

Într-o tigaie, ceapa și morcovul tăiate mărunt se călesc în ulei, după care se adaugă ciupercile tăiate și scurse de zeamă. Orezul spălat se toarnă peste legume, apoi se adaugă sarea, piperul și mărarul tocat. Compoziția se călește la foc domol, adăugând ocazional câte puțină apă, până când orezul este pe jumătate gătit. Se oprește focul și amestecul se lasă la răcit.

Ardeii pot fi umpluți apoi cu compoziția de orez și ciuperci, iar la capătul fiecăruia se așază o felie de roșie sau se presară puțină făină. Aceștia se pun într-o oală și se acoperă cu apă, apoi se fierb până când ardeii și orezul sunt bine pătrunși.

Ardeii umpluți servesc calzi, eventual alături de o lingură generoasă de smântână de post.