Rețetă de ardei umpluți cu orez și ciuperci. O cină perfectă pentru cei care țin post

Rețetă de ardei umpluți cu orez și ciuperci. O cină perfectă pentru cei care țin post
Deși nu este sezonul ardeilor proaspăt culeși din grădină, această rețetă poate fi preparată cu ardeii din piață sau chiar cu gogoșarii găsiți în supermarketuri. Cu puțină răbdare și condimentele potrivite, rezultatul va fi la fel de gustos și aromat ca în sezonul cald.

Rețetă de ardei umpluți cu ciuperci și orez

Umpluți cu un amestec de orez, ciuperci și mărar proaspăt, ardeii sunt perfecți pentru o cină savurată în perioada postului.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • 8 ardei
  • 200 g orez
  • 200 g ciuperci (champignon sau alte tipuri, după preferință)
  • 1 ceapă mare
  • 1 morcov
  • 2 linguri ulei
  • 1 legătură mărar proaspăt
  • 1 linguriță sare
  • 1 linguriță piper
  • 4-5 felii de roșii
  • apă cât să acopere ardeii
  • smântână vegetală pentru servit

Mod de preparare

Prepararea începe prin spălarea ardeilor și tăierea unui capac în jurul codiței, apoi se scot semințele și se curăță bine interiorul. Ardeii se opăresc 10 minute în apă clocotită și se lasă la scurs.

Fostul deputat în primul Parlament, Nicolae Andronati, semnatar al Declarației de Independență, ucis la 90 de ani lângă Tiraspol
Românii cu doi copii, care ar putea să scape de impozitul pe venit în 2026. Ce venit se ia în calcul
Într-o tigaie, ceapa și morcovul tăiate mărunt se călesc în ulei, după care se adaugă ciupercile tăiate și scurse de zeamă. Orezul spălat se toarnă peste legume, apoi se adaugă sarea, piperul și mărarul tocat. Compoziția se călește la foc domol, adăugând ocazional câte puțină apă, până când orezul este pe jumătate gătit. Se oprește focul și amestecul se lasă la răcit.

Ardei umpluți de post

Ardeii pot fi umpluți apoi cu compoziția de orez și ciuperci, iar la capătul fiecăruia se așază o felie de roșie sau se presară puțină făină. Aceștia se pun într-o oală și se acoperă cu apă, apoi se fierb până când ardeii și orezul sunt bine pătrunși.

Ardeii umpluți servesc calzi, eventual alături de o lingură generoasă de smântână de post.

