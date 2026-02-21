Social

Restricții de trafic spre Bulgaria. Două drumuri naționale din zona Ruse, închise pentru vehiculele de mare tonaj

Restricții de trafic spre Bulgaria. Două drumuri naționale din zona Ruse, închise pentru vehiculele de mare tonaj
Autoritățile din România au emis, sâmbătă, o atenționare pentru transportatori, după ce partea bulgară a instituit restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj pe două drumuri naționale importante din țara vecină.

Camioane de peste 12,5 tone, oprite la ieșirea din Ruse

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu a informat că, potrivit unei notificări primite de la Centrul Comun de Contact Giurgiu, autoritățile bulgare au decis închiderea traficului pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone pe drumurile naționale Ruse – Byala și Ruse – Razgrad.

Camioanele sunt oprite la ieșirea din Ruse și nu își pot continua deplasarea pe aceste rute până la ridicarea restricțiilor impuse de autoritățile din Bulgaria.

Autoturismele pot circula, cu prudență

Potrivit informării oficiale, autoturismele care ies din România către Bulgaria pot circula în continuare. Cu toate acestea, șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită, să utilizeze echipamente de iarnă corespunzătoare și să respecte semnalizarea rutieră.

Pentru a evita situațiile neplăcute, conducătorii auto sunt îndemnați să consulte periodic sursele oficiale pentru informații actualizate privind starea drumurilor și condițiile de trafic, în contextul condițiilor meteo dificile din regiune.

