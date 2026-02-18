Ce ne lipsește să aderăm la zona euro. Mugur Isărescu a explicat pașii pe care România trebuie să îi parcurgă

România ar putea să demareze discuțiile concrete privind aderarea la zona euro peste aproximativ cinci ani, însă doar dacă deficitul bugetar va fi redus sub 3% și economia va menține o creștere sustenabilă, afirmă guvernatorul BNR Mugur Isărescu. El a explicat că reducerea deficitului reprezintă „principala condiție pentru stabilitatea macroeconomică necesară trecerii la moneda unică europeană”, subliniind că procesul este complex și nu poate fi grăbit.

„Nu e deficitul lui X sau a lui Y. L-au făcut diverse guverne, dar e deficitul țării”, a afirmat Isărescu, explicând că finanțarea deficitului este esențială pentru funcționarea statului, inclusiv pentru plata pensiilor și salariilor din sectorul public.

El a mai atras atenția că o parte importantă a datoriei publice reflectă subfinanțarea cronică a unor sectoare esențiale, precum sănătatea, educația, apărarea sau ordinea publică.

„Sectoarele de bază publice din România au fost mereu subfinanțate. Nu putem să ne întrebăm cine le-a făcut. Ele trebuie echilibrate”, a spus guvernatorul, menționând că procesul de corecție „va fi dureros”, a explicat reprezentantul BNR.

În privința calendarului de aderare, Isărescu a explicat că, dacă programul de reducere a deficitului sub 3% în următorii doi-trei ani va funcționa, România ar putea începe discuțiile despre adoptarea monedei euro peste aproximativ cinci ani.

Totuși, el a atras atenția că reducerea deficitului nu este suficientă, fiind necesară și scăderea datoriei publice ca pondere în PIB.

„După ce venim cu deficitul sub 3%, trebuie să avem creștere mai mare decât deficitul. Altfel, aritmetic, nu ai cum să ajungi la situația asta”, a explicat guvernatorul.

Isărescu a criticat comparațiile frecvente cu Bulgaria, subliniind că mai multe economii importante din regiune, precum Polonia, Ungaria sau Cehia, nu au adoptat încă moneda unică.

„De ce nu a intrat Polonia? De ce nu a intrat Ungaria? De ce nu a intrat Cehia?”, a întrebat retoric guvernatorul.

În final, Mugur Isărescu a dat asigurări că BNR face pașii necesari pentru aderarea la zona euro.

„În această instituție puteți să aveți toată garanția că sprijinim pe toate căile rezonabile și adevărate intrarea în zona euro”, a încheiat reprezentantul BNR.