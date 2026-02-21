Ninsorile și viscolul afectează traficul rutier și aerian. Circulație controlată pe A2, drumuri naționale închise

Ninsorile viscolite și vântul puternic afectează traficul rutier pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale, relatează INFOTRAFIC. Pe A2 se circulă controlat, mai multe drumuri sunt închise, iar zborurile din București pot înregistra întârzieri.

Vremea severă influențează circulația pe mai multe artere importante din sudul și sud-estul țării. Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române, la această oră nu sunt autostrăzi închise complet din cauza unor evenimente rutiere sau a condițiilor meteorologice, însă traficul se desfășoară în regim de iarnă pe mai multe sectoare.

Ninsorile viscolite, rafalele puternice de vânt și temperaturile negative impun intervenția constantă a utilajelor de deszăpezire. Pe unele tronsoane, carosabilul este acoperit cu zăpadă, iar vizibilitatea este redusă.

Cea mai dificilă situație se înregistrează pe Autostrada A2 București–Constanța, unde între kilometrii 10 și 64 circulația este controlată. Autovehiculele sunt dirijate în coloană, în spatele utilajelor de deszăpezire, sub supravegherea echipajelor de poliție. Măsura a fost luată din cauza vizibilității scăzute și a ninsorii viscolite.

Pe acest sector, stratul de zăpadă depus pe carosabil variază între doi și cinci centimetri. Temperaturile sunt negative, iar ninsoarea continuă. Între kilometrii 64 și 80, carosabilul este acoperit cu zăpadă, în timp ce pe tronsonul dintre kilometrii 84 și 160 se circulă pe un carosabil umed, fără precipitații semnificative. Pe alocuri, vântul lateral afectează vizibilitatea.

Și pe Autostrada A1 București–Pitești se circulă în condiții de iarnă. Pe sectorul comun A0 – A1, între kilometrii 11 și 64, carosabilul este ud și prezintă pe alocuri un strat subțire de zăpadă. Ninsoarea este prezentă, iar temperatura se menține în jurul valorii de minus un grad Celsius.

Între kilometrii 64 și 94, stratul de zăpadă este depus parțial pe suprafața drumului. Pe sectorul 94–149, zăpada este mai consistentă, însă traficul se desfășoară fără restricții majore. Pe întreaga autostradă se semnalează intensificări ale vântului care viscolește precipitațiile. Drumarii acționează cu material antiderapant pentru menținerea carosabilului practicabil.

Pe autostrăzile A0 și A3, circulația are loc pe un carosabil acoperit cu zăpadă, în condiții de ninsoare și vânt puternic. În schimb, pe Autostrada A7 se circulă pe carosabil uscat, fără restricții, deși vântul suflă cu intensitate.

Condițiile meteorologice au determinat și închiderea unor drumuri naționale. Circulația este oprită pe DN 21A, între Țăndărei și Bărăganul, precum și pe DN 3, între Islaz și Călărași.

Autoritățile au instituit și restricții pentru autovehiculele de mare tonaj. Pe DN 3A, între Lehliu-Gară și Drajna Nouă, și pe DN 4, între Frumușani și Oltenița, nu pot circula vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Restricții sunt impuse și pentru vehiculele cu masa peste 3,5 tone pe DN 21, între Slobozia și Viziru, pe DN 2C, între Slobozia și Costești, și pe DN 2A, între Slobozia și Urziceni.

În județul Giurgiu, traficul este oprit pe DN 5D, dinspre municipiu către punctul de trecere a frontierei cu Bulgaria. Măsura a fost luată din cauza unei coloane de camioane formate pe fondul lucrărilor de reparații la Podul Giurgiu–Ruse. Circulația este deviată prin municipiul Giurgiu și pe DC 94.

Vremea afectează și traficul aerian din Capitală. Potrivit Companiei Națională Aeroporturi București, operațiunile se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic atât la Aeroportul Internațional Henri Coandă București, cât și la Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu.

Reprezentanții companiei precizează că nu sunt înregistrate curse anulate. Totuși, zborurile pot înregistra întârzieri din cauza vizibilității reduse și a operațiunilor de degivrare a aeronavelor. Aceste proceduri sunt efectuate de companiile aeriene după îmbarcarea pasagerilor.

„Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol”, transmite Compania Națională Aeroporturi București.

Instituția anunță că intervine permanent cu 58 de utilaje proprii pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare. În ultimele zile, echipajele au acționat fără întrerupere și au deszăpezit aproximativ 1,7 milioane de metri pătrați de suprafețe operaționale. Cantitatea de zăpadă transportată a depășit 130.000 de tone, potrivit datelor comunicate de companie.

Reprezentanții aeroporturilor recomandă pasagerilor să ajungă din timp la terminale și să țină legătura cu operatorii aerieni pentru informații actualizate despre zboruri.

În contextul condițiilor meteo dificile, polițiștii rutieri recomandă șoferilor să se informeze înainte de a porni la drum și să adapteze viteza la starea carosabilului. Păstrarea distanței de siguranță și evitarea manevrelor riscante sunt esențiale în condiții de vizibilitate redusă.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să utilizeze sistemele de iluminare și climatizare atunci când situația o impune, să semnalizeze din timp fiecare schimbare de direcție și să evite depășirile periculoase. O conduită preventivă și respectarea regulilor de circulație pot reduce riscul producerii unor evenimente rutiere în această perioadă marcată de vreme severă.

Autoritățile monitorizează permanent situația din teren, iar intervențiile utilajelor de deszăpezire continuă pe sectoarele afectate de ninsoare și viscol.