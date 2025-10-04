Justitie

Restanțele salariale pentru magistrați, amânate până în 2026 de Guvern

Comentează știrea
Restanțele salariale pentru magistrați, amânate până în 2026 de GuvernSursa foto: Consiliul Superior al magistraturii
Din cuprinsul articolului

: Restanțele salariale pentru magistrați au fost amânate de Guvern, iar plățile tranșelor stabilite prin hotărâri judecătorești care erau scadente până la 31 decembrie 2025 vor fi efectuate abia în anul 2026, conform Ordonanței de Urgență nr. 52/2025, publicată joi, 2 octombrie, înMonitorul Oficial. Decizia îîi va afecta pe magistrații și personalul din instituțiile și autoritățile publice, care urmau să primească drepturi salariale și diferențe neplătite până în prezent.

Restanțele salariale pentru magistrați vor fi plătite abia anul viitor

Gucvernul condus de Ilie Bolojan a decis că transele aferente sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești, care prevăd acordarea drepturilor salariale pentru personalul din instituțiile și autoritățile publice și care fac obiectul plății eșalonate,  scadente până la 31 decembrie 2025 și neachitate până la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, vor fi plătite în anul 2026.

Astfel, toate drepturile salariale prevăzute în titlurile executorii să fie respectate integral, iar personalul vizat să primească sumele restante în conformitate cu prevederile legale și cu termenul stabilit prin Ordonanța de Urgență nr. 52/2025.

Se aplică și tranșele aferente sumelor stabilite prin hotărâre judecătoarească

Prevederile alineatului (1) se aplică și tranșelor aferente sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, care prevăd acordarea de daune-interese moratorii sub formă de dobândă legală pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii, având ca obiect drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar.

Stațiunile montane, afectate de un blackout din cauza ninsorii abundente
Stațiunile montane, afectate de un blackout din cauza ninsorii abundente
Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru
Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru
pensiile magistraților

pensiile magistraților / sursa foto: dreamstime.com

Astfel, toate aceste plăți vor fi efectuate conform legii, respectând modalitatea de plată eșalonată stabilită prin hotărâri judecătorești, iar personalul vizat va primi integral sumele datorate în termenele prevăzute de Ordonanța de Urgență.

Diferențele salariale din 2018 incluse în tranșele eșalonate

Prevederile alineatului se aplică și tranșelor aferente sumelor care reprezintă diferența dintre drepturile salariale stabilite prin aplicarea valorii de referință sectoriale în cuantum de 605,225 lei, stabilite prin ordin sau decizie a conducătorilor instituțiilor din sistemul justiției.

Acestea se aplică și drepturilor salariale aflate în plata începând cu data de 1 ianuarie 2018, care nu au fost achitate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, asigurând astfel că toate diferențele salariale acumulate pentru perioada menționată vor fi recunoscute și plătite integral conform dispozițiilor legale.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:24 - Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Moldova și Austria. Trei debutanți și reveniri importante în națio...
16:13 - Cum poți păstra morcovii suculenți și fermi fără a-și pierde culoarea. Metoda simplă înainte de congelare
16:01 - Volodimir Zelenski a anunțat că un tren a fost lovit de drone în nordul Ucrainei
15:51 - Restanțele salariale pentru magistrați, amânate până în 2026 de Guvern
15:37 - Vacanțe distruse de inteligența artificială. Mulți turiști, trimiși spre destinații inexistente
15:26 - Un deceniu de RePatriot! Românii de pretutindeni scriu viitorul împreună

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale