Restanțele salariale pentru magistrați, amânate până în 2026 de Guvern

: Restanțele salariale pentru magistrați au fost amânate de Guvern, iar plățile tranșelor stabilite prin hotărâri judecătorești care erau scadente până la 31 decembrie 2025 vor fi efectuate abia în anul 2026, conform Ordonanței de Urgență nr. 52/2025, publicată joi, 2 octombrie, înMonitorul Oficial. Decizia îîi va afecta pe magistrații și personalul din instituțiile și autoritățile publice, care urmau să primească drepturi salariale și diferențe neplătite până în prezent.

Gucvernul condus de Ilie Bolojan a decis că transele aferente sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești, care prevăd acordarea drepturilor salariale pentru personalul din instituțiile și autoritățile publice și care fac obiectul plății eșalonate, scadente până la 31 decembrie 2025 și neachitate până la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, vor fi plătite în anul 2026.

Astfel, toate drepturile salariale prevăzute în titlurile executorii să fie respectate integral, iar personalul vizat să primească sumele restante în conformitate cu prevederile legale și cu termenul stabilit prin Ordonanța de Urgență nr. 52/2025.

Prevederile alineatului (1) se aplică și tranșelor aferente sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, care prevăd acordarea de daune-interese moratorii sub formă de dobândă legală pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii, având ca obiect drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar.

Astfel, toate aceste plăți vor fi efectuate conform legii, respectând modalitatea de plată eșalonată stabilită prin hotărâri judecătorești, iar personalul vizat va primi integral sumele datorate în termenele prevăzute de Ordonanța de Urgență.

Prevederile alineatului se aplică și tranșelor aferente sumelor care reprezintă diferența dintre drepturile salariale stabilite prin aplicarea valorii de referință sectoriale în cuantum de 605,225 lei, stabilite prin ordin sau decizie a conducătorilor instituțiilor din sistemul justiției.

Acestea se aplică și drepturilor salariale aflate în plata începând cu data de 1 ianuarie 2018, care nu au fost achitate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, asigurând astfel că toate diferențele salariale acumulate pentru perioada menționată vor fi recunoscute și plătite integral conform dispozițiilor legale.