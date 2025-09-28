Renato Usatîi, președintelele Partidului Nostru, nu vrea coaliţii electorale

Republica Moldova. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat în prima sa conferinţă de presă după închiderea secţiilor de votare, că nu va face coaliţii electorale.

„Nu facem nunta cu rușii și nici cu PAS”, a declarat Usatîi într-o conferință de presă ținută după închiderea secțiilor de votare în interiorul țării.

Rezultatele preliminare arată că Renato Usatîi a trecut pragul electoral, obţinând circa 6,5 la sută din sufragii.

Renato Usatîi a prevăzut că niciun candidat nu va întruni numărul necesar de sufragii pentru o majoritate parlamentară. Politicianul a mai spus că este puţin probabil să fie formată o coaliţie.

Liderul formațiunii a menționat că „vor fi două surprize în aceste alegeri: una va fi Partidul Nostru, iar alta – Vasile Costiuc. Nimeni nu va avea majoritatea”.

Renato Usatîi le-a mulţumit alegătorilor care l-au adus în Parlament după mai bine de zece ani de când s-a lansat în politică.

„Astăzi, am demonstrat împreună că vocea cetățenilor contează. Mulțumesc tuturor că ați votat! Votul fiecărui cetățean este un act e curaj. Fiecare vot de-al dumneavaostră a contat și contează enorm”, a declarat liderul formațiunii Partidul Nostru.

Renato Usatîi a avut un mesaj şi pentru observatori. În special pentru cei din partea partidului pe care îl conduce. El le-a cerut să fie vigilenţi la numărarea voturilor.

„Celor care muncesc în țară și în diaspora, rog să aveți grijă de fiecare vot. Acum ne apucăm de lucru, numărăm voturile și abia ce-i mai greu urmează”, a fost mesajul liderului Partidului Nostru pentru observatori.

Renato Usatîi susţine că scrutinul s-a desfăşurat într-o atmosferă tensionată.

„Mie-mi pare rău de un singur lucru: că foarte mulți cetățeni au fost speriați. Rușii spuneau că-s bombe la Roma, moldovenii spuneau că sunt bombe pe sub poduri. Dodon striga dintr-o parte, iar guvernarea – din alta”, a declarat liderul Partidului Nostru.