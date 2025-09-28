Reacțiile liderilor politici după închiderea secțiilor de votare. Mulțumiri alegătorilor și acuzații de interferențe

Republica Moldova. Liderii politici din Republica Moldova au venit cu primele reacții după închiderea secțiilor de votare, mulțumind cetățenilor pentru participarea la scrutin și subliniind importanța respectării fiecărui vot exprimat. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj pe Facebook imediat după închiderea secțiilor de votare din țară, la ora 21:00. Șefa statului a adresat mulțumiri cetățenilor care au votat atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare, accentuând importanța implicării civice.

„Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot!”, a declarat Maia Sandu.

Procesul electoral s-a încheiat pe teritoriul Republicii Moldova, însă moldovenii din diaspora mai au posibilitatea să-și exprime opțiunea în funcție de fusul orar al țărilor în care secțiile de votare sunt deschise.

Liderul PAS, Igor Grosu, a venit cu un mesaj imediat după închiderea secțiilor de votare, mulțumindu-le cetățenilor care au participat la scrutin. Totodată, el a declarat că au existat tentative de interferență în procesul electoral din partea „grupărilor criminale susținute de Federația Rusă”.

„Vreau să încep prin a le mulțumi celor care au mers la vot. O decizie foarte importantă pentru Republica Moldova, care va determina viitorul țării nu doar pentru următorii patru ani, dar și pentru mulți, mulți ani înainte. În cursul zilei de astăzi, am văzut și tentative de interferență în procesul electoral din partea grupărilor criminale, susținute de Federația Rusă, încercări de a destabiliza situația, alarme cu bombe și alte provocări pe care le-am văzut atât pe teritoriu Republicii Moldova, cât și în afara țării. O să așteptăm mai multe detalii din partea instituțiilor de drept și a CEC”, a spus Igor Grosu.

Totodată, acesta i-a îndemnat pe moldovenii din diasporă să profite de orele rămase pentru a merge la vot: „Profit de ocazie și mă adresez către moldovenii din diasporă să folosească aceste ore pe care le au la dispoziție, pentru a merge și a vota pentru viitorul Republicii Moldova.”

Liderul Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, Marin Lupu, a adresat un mesaj de mulțumire alegătorilor. El a apreciat responsabilitatea și curajul cetățenilor care au mers la urne și au oferit votul echipei sale.

„Din partea Partidului «Mișcarea Respect Moldova», vă mulțumesc pentru responsabilitatea și curajul de a ieși astăzi la vot și de a decide viitorul țării și al familiilor dumneavoastră. Într-o democrație, fiecare vot contează și merită respectat”, a spus Marin Lupu.

Acesta a mai subliniat că formațiunea sa este „o forță politică tânără, dar responsabilă, care propune soluții concrete și crede în echilibru și dialog, nu în extreme”.

Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Patriotic, a afirmat că rezultatele scrutinului reprezintă o dezamăgire pentru guvernarea PAS, pe care o acuză că ar fi sperat la falsificări masive.

„Noi cunoaștem că guvernarea PAS este în panică. Nu se așteptau la astfel de rezultate, în special este vorba de votul din diasporă, care sperau că va fi cu totul altul, sperau că vor cu mult mai multe voturi, în speranță că vor merge cu falsificări masive. Cred că i-a speriat prezența masivă a membrilor reprezentanților din partea opoziției la secțiile de votare în afara țării”, a declarat Dodon.

Totodată, acesta a anunțat pentru mâine un protest pașnic în fața Parlamentului, de la ora 12.00, la care sunt invitați reprezentanți ai altor partide de opoziție și ai societății civile. „Sper împreună să ieșim să apărăm votul cetățenilor”, a mai adăugat Dodon.

Renato Usatîi: „Fiecare vot va conta”

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a susținut un briefing imediat după închiderea secțiilor de votare, mulțumind cetățenilor pentru participarea la scrutin. Acesta a subliniat importanța respectării fiecărui vot exprimat.

„Rog să aveți grijă de fiecare vot, pentru că eu pot să presupun, bazându-mă pe sondaje, că la noi în țară, în secolul XXI, deja de vreo trei ori ne-am integrat în Uniunea Europeană, dar nu-i niciun exit-poll și putem presupune că fiecare vot va conta”, a declarat Usatîi.

El a mai spus că echipa sa „merge cu toții la muncă”, subliniind determinarea de a continua activitatea politică.