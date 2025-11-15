Politica

Remus Pricopie, avertisment pentru candidații pro-europeni: Scenariul din 2024 pare să se repete

Remus Pricopie, avertisment pentru candidații pro-europeni: Scenariul din 2024 pare să se repeteRemus Pricopie. Sursa foto: Facebook
Profesorul Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a atras atenția în Revista Cultura că disputa dintre candidații pro-europeni din București ar putea deschide drumul unui primar extremist cu simpatii pro-ruse, dacă PSD, PNL și USR nu își coordonează rapid strategia pentru Primăria Capitalei.

Pricopie avertizează asupra riscurilor electorale pentru Primăria Capitalei

Profesorul Remus Pricopie semnalează că lipsa coordonării între partidele pro-europene într-o competiție desfășurată într-un singur tur ar putea influența negativ rezultatul alegerilor din București.

”Incapacitatea partidelor pro-europene de a se coordona într-o competiție desfășurată într-un singur tur poate genera un rezultat catastrofal” a scris acesta.

Conflictul dintre candidații  Băluță, Ciucu și Drulă ar putea slăbi coeziunea frontului pro-european, ceea ce ar oferi oportunități reale unui al patrulea candidat care promovează un discurs extremist.

Riscurile propagandei externe în alegerile din București

Pricopie a atras atenția că scenariul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 s-ar putea repeta, inclusiv prin utilizarea unor infrastructuri digitale de propagandă externe, cu mecanisme financiare opace. El subliniază că partidele PSD, PNL și USR mai au timp să-și coordoneze strategia.

Primaria Capitalei

Primăria Capitalei. Sursa foto: Arhiva EVZ

Rectorul SNSPA a explicat că participarea cetățenilor la vot va fi decisivă pentru București. Acesta a vorbit și despre importanța alegerii unui candidat dedicat orașului, capabil să construiască din București o capitală europeană, în contrast cu un posibil candidat extremist influențat de interese externe.

Pricopie despre posibilele influențe externe în alegerile pentru Primăria Capitalei

Profesorul Remus Pricopie a scris în Revista Cultura că alegerile din București ar putea fi influențate de actori externi, având în vedere precedentul unor scrutinuri recente din regiune.

Rectorul SNNSPA a explicat că tensiunile dintre candidații pro-europeni ar putea crea oportunități pentru astfel de intervenții, menționând că aceasta poate fi șansa „Moscovei de a-și lua revanșa”.  Profesorul Remus Pricopie a reamindit de importanța coordonării și participării electorale pentru menținerea stabilității procesului democratic.

