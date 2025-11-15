Remus Pricopie, avertisment pentru candidații pro-europeni: Scenariul din 2024 pare să se repete

Profesorul Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a atras atenția în Revista Cultura că disputa dintre candidații pro-europeni din București ar putea deschide drumul unui primar extremist cu simpatii pro-ruse, dacă PSD, PNL și USR nu își coordonează rapid strategia pentru Primăria Capitalei.

Profesorul Remus Pricopie semnalează că lipsa coordonării între partidele pro-europene într-o competiție desfășurată într-un singur tur ar putea influența negativ rezultatul alegerilor din București.

”Incapacitatea partidelor pro-europene de a se coordona într-o competiție desfășurată într-un singur tur poate genera un rezultat catastrofal” a scris acesta.

Conflictul dintre candidații Băluță, Ciucu și Drulă ar putea slăbi coeziunea frontului pro-european, ceea ce ar oferi oportunități reale unui al patrulea candidat care promovează un discurs extremist.

Pricopie a atras atenția că scenariul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 s-ar putea repeta, inclusiv prin utilizarea unor infrastructuri digitale de propagandă externe, cu mecanisme financiare opace. El subliniază că partidele PSD, PNL și USR mai au timp să-și coordoneze strategia.

Rectorul SNSPA a explicat că participarea cetățenilor la vot va fi decisivă pentru București. Acesta a vorbit și despre importanța alegerii unui candidat dedicat orașului, capabil să construiască din București o capitală europeană, în contrast cu un posibil candidat extremist influențat de interese externe.

Profesorul Remus Pricopie a scris în Revista Cultura că alegerile din București ar putea fi influențate de actori externi, având în vedere precedentul unor scrutinuri recente din regiune.

Rectorul SNNSPA a explicat că tensiunile dintre candidații pro-europeni ar putea crea oportunități pentru astfel de intervenții, menționând că aceasta poate fi șansa „Moscovei de a-și lua revanșa”. Profesorul Remus Pricopie a reamindit de importanța coordonării și participării electorale pentru menținerea stabilității procesului democratic.