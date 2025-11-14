Politica

Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid

Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid
Banca Locală de Alimente Sector 6, proiect inițiat de primarul Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Municipiului București, a fost premiată la gala „European Social Services Awards”, desfășurată anul acesta la Madrid.

Banca Locală de Alimente Sector 6, o investiție unică în România

Investiția, unică în România la nivel de administrație locală, a câștigat trofeul la categoria Community Strengthening and Social Inclusion (Consolidarea comunităților și incluziune socială).

Distincția vine în urma unei competiții în care au fost înscrise aproximativ 140 de proiecte sociale din întreaga Europă, Banca Locală de Alimente Sector 6 fiind recunoscută drept un model de bune practici atât în combaterea risipei alimentare, cât și în sprijinirea categoriilor vulnerabile.

Banca Locală de Alimente Sector 6 a colectat peste 500 de tone de alimente într-un an

În primul an de funcționare, Banca de Alimente din Sectorul 6 a reușit să colecteze 525 de tone de alimente donate, evaluate la circa 1,4 milioane de euro.

Din aceste resurse, au fost gătite și livrate 135.000 de mese calde pentru elevii incluși în programul „Școală după Școală”, precum și 100.000 de porții de mâncare și 44.000 de pachete pentru persoanele aflate în nevoie.

Peste 300 de voluntari lucrează la proiectul băncii locale de alimente

Proiectul are și o importantă componentă civică: peste 300 de voluntari s-au implicat în activități, alături de companii donatoare și ONG-uri partenere, acumulând peste 30.000 de ore de muncă voluntară în sprijinul comunității.

Ciprian Ciucu a subliniat că acest premiu confirmă faptul că Sectorul 6 poate fi un reper european în domeniul social și a transmis că modelul poate fi replicat și la nivelul întregii Capitale, prin politici publice care să susțină comunitățile vulnerabile și să reducă risipa alimentară.

„Așa se formează o comunitate și un exemplu de urmat pentru fiecare autoritate publică locală”, a declarat Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6 al Capitalei și candidat al PNL la Primăria Generală.

Material Promovat de PNL București

