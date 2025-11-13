Ciprian Ciucu nu vrea să mai audă de Nicușor Dan în campanie: Nu ne putem face auziţi unii pe alţii

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, afirmă că prezența constantă a președintelui Nicușor Dan în actuala campanie electorală a devenit atât de puternică încât ceilalți candidați abia se mai pot face auziți: „A fost atât de prezent în campania aceasta, nu ne putem face auziţi unii pe alţii, de prezenţa domnului Nicuşor Dan”, a declarat Ciucu într-un interviu pentru Europa FM.

Liberalul subliniază că își dorește votul bucureștenilor pentru activitatea sa și nu pentru sprijinul vreunei personalități politice, insistând că responsabilitatea alegerii trebuie să îi aparțină fiecărui candidat în parte.

Ciprian Ciucu a fost întrebat dacă actualul președinte al României îl favorizează în competiția pentru Capitală pe Cătălin Drulă sau pe Daniel Băluță.

„Nu am de unde să ştiu, nu am vorbit cu domnul preşedinte. Vorbim atât de mult de domnul preşedinte Nicuşor Dan în această campanie de ni s-a luat, vă zic sincer. A fost atât de prezent în campania aceasta, nu ne putem face auziţi unii pe alţii, de prezenţa domnului Nicuşor Dan”, a declarat Ciucu.

El subliniază că dorește să fie evaluat în funcție de propunerile și experiența sa, nu în funcție de preferințele altor lideri politici sau de sprijinul prezidențial.

Candidatul PNL afirmă că relația sa cu bucureștenii este esențială și că validarea votului trebuie să vină din ceea ce a demonstrat până acum ca administrator. „Vreau să fiu ales pentru ceea ce sunt eu consacrat deja, ca administrator în oraş şi nu pentru că mă recomandă cineva”, a explicat Ciucu.

El a amintit că președintele PNL, Ilie Bolojan, cel care l-a convins să candideze, s-ar putea alătura oricând campaniei sale: „Preşedintele partidului meu, cel care m-a rugat ca să candidez, domnul Bolojan, oricând poate să iasă cu mine pe stradă, nu îl opreşte Constituţia şi nici nimic.”

Ciucu a mai precizat că măsurătorile interne arată că Bolojan are o cotă de încredere chiar „cu 0,5%” mai mare decât Nicușor Dan în București.

În opinia sa, o campanie moderată este cea mai corectă abordare: „Este o chestiune de responsabilitate. Pentru că, hai să zic că nu performez. Păi ce fac după aia? Îl arăt pe Bolojan, că el m-a pus. Sau Nicuşor, dar el m-a pus. Cine dă seama în faţa oamenilor?”

Vorbind despre șansele sale în cursa pentru Primăria Capitalei, Ciucu recunoaște diferențele de resurse față de contracandidați, dar spune că rămâne optimist: „Ştiu că am mai puţini bani şi mai puţină forţă decât domnul Băluţă, dar totuşi cred că o să câştig şi oamenii vor face diferenţa.”

Candidatul PNL mizează pe o campanie în care propria personalitate și propriul mesaj să fie cât mai vizibile, fără „umbre politice” care să domine discursul public.