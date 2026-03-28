Rareș Bogdan, despre votul care reglementează migrația în UE: Este exact ce își doresc cetățenii

Europarlamentarul Rareș Bogdan a afirmat, sâmbătă, despre votul privind înăsprirea măsurilor privind migrația în UE, că acesta reflectă realitatea și nu „minciuni deșănțate” care, în opinia sa, distrug Europa. „Da, am votat Regulamentul privind indezirabilii din UE. Aș face-o din nou!”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul s-a întrebat dacă politicienii de stânga și extrema stângă sunt sinceri atunci când cer protecție pentru europeni sau atunci când votează împotriva lor. „Votul de joi din Parlamentul European pentru Regulamentul care înăsprește politica privind imigrația este exact ce își doresc cetățenii Uniunii. Între noi fie vorba, cetățeni tot mai expuși la ruperea rădăcinilor lor creștine și abandonarea valorilor tradiționale, pe care a fost clădită casa lor. Timp de secole!”, a spus acesta.

Rareș Bogdan a declarat că Partidul Popular European și-a asumat protejarea interesului Uniunii Europene, iar Delegația EPP România ar vota oricând la fel ca joi, deoarece, în opinia sa, mizele nu sunt electorale, ci „existențiale”.

Europarlamentarul a explicat direcția acestui vot și de ce consideră necesară protejarea intereselor. El a afirmat sunt vizați cei care nu au intrat legal în UE și persoanele a căror cerere de azil a fost respinsă definitiv, astfel că șederea lor devine ilegală. Totodată, a adăugat că măsura îi vizează și pe cei considerați un pericol pentru ordinea publică, precum și pe cei care au intrat cu viză turistică sau de muncă, dar ale căror vize au expirat.

„Regulamentul pentru proceduri de azil funcționează în tandem cu cel de returnare. Când o cerere de azil este respinsă la frontieră, se emite automat decizia de returnare. Și nu mai urmează nicio pauză sau o procedură separată”, a explicat Rareș Bogdan.

Potrivit acestuia, o decizie de returnare adoptată de un stat membru va fi recunoscută și aplicată imediat de celelalte țări din UE. El a explicat că astfel se reduce birocrația. De asemenea, a menționat că nu va mai fi posibil ca o persoană indezirabilă într-un stat, precum Germania, să se mute în altul, cum ar fi Franța, și să reia procedura pentru a evita expulzarea.

„Până acum, rata de returnare era de 20%, tocmai deoarece legea permitea tergiversări. Iar noile reguli se referă și la persoane care tocmai au trecut granița UE. Deși se află fizic pe teritoriu, juridic se va considera că încă nu au intrat. Iar asta permite trimiterea într-un hub de returnare din afara UE. Care este problema, că nu înțeleg! Schimbarea facilitează expulzarea mai rapidă a celor considerați periculoși pentru ordinea publică – și aici, cine nu pricepe despre ce vorbim e chiar naiv, să nu zic altfel”, a explicat europarlamentarul.

Potrivit europarlamentarului, politicienii de stânga și extrema stângă susțin că sunt afectate drepturile fundamentale și că Uniunea devine o fortăreață. El a adăugat că „tot ei cer un protecționism bazat pe nemuncă, de foarte multe ori”. În acest context, el a propus analizarea problemei atât din punct de vedere economic, cât și strategic.

„Cazarea, hrana și asistența medicală a persoanelor cu cereri de azil respinse, dar care nu pot fi returnate din cauze birocratice, costă foarte mult. Prin accelerarea returnărilor și folosirea hub-urilor externe se elimină din sarcina financiară. Este mult mai ieftin să finanțezi un centru extern pentru câteva luni, decât să susții mii de indezirabili în sistemul național timp de mai mulți ani. Să facem distincție între migrația economică și șederea ilegală! Migranții cu ședere ilegală alimentează economia subterană. Rezultatul este evaziunea fiscală, dar și presiune asupra salariilor lucrătorilor legali. Investim enorm în securizarea frontierelor UE. Dar dacă nu avem un sistem de returnare funcțional, aruncăm banii pe fereastră”, a afirmat acesta.

El a adăugat: „PPE s-a angajat să construiască o politică de migrație corectă, dar foarte fermă în a proteja interesele europenilor. Anual existau circa 500.000 de persoane obligate să plece din UE, dar 400.000 nu o făceau. Ridicol. Inacceptabil. Cum, de altfel, sunt inacceptabile și jocurile politice care pun mai presus interesele altor state decât ale Uniunii Europene”.