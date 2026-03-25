„Mințile oamenilor sunt otrăvite sistematic”. Europarlamentarul Rareș Bogdan anunță un protocol european de reacție rapidă împotriva dezinformării

Rareș Bogdan. Sursă foto: Facebook
Într-o mișcare decisivă pentru curățarea spațiului digital european, europarlamentarul Rareș Bogdan (grupul PPE) confirmă primirea unui răspuns oficial din partea Comisiei Europene privind combaterea dezinformării. După o serie de insistențe, discursuri și interpelări, oficialul român anunță că Uniunea Europeană va implementa un protocol de reacție rapidă pentru a stopa fluxul de minciuni care erodează încrederea în valorile europene.

„Minciunile trebuie tratate cu informație corectă, nu cu cenzură”

Poziția europarlamentarului este clară: soluția nu este interzicerea, ci transparența totală. Rareș Bogdan subliniază că bătălia împotriva dezinformării nu trebuie să alunece în cenzură, ci să se bazeze pe demascarea surselor de finanțare și pe comunicarea adevărului.

„Eu resping cenzura și cred că minciunile trebuie tratate cu informație corectă, bine comunicată, iar cei care le aruncă în spațiul public trebuie cunoscuți de public. Precum și sursele lor de finanțare. Nu interzicem, dar suntem transparenți”, a declarat acesta pe rețelele de socializare.

Mesaj dur către Kremlin: Cine plătește pentru subminarea UE?

Un punct central al demersului său este identificarea fluxurilor financiare care alimentează propaganda anti-europeană. Europarlamentarul indică direct către Moscova ca sursă principală de instabilitate în mediul online.

Detaliul ignorat în scandalul Epstein. Anchetatorii au scăpat un lucru esențial. Mărturii surprinzătoare din Congresul SUA
Pensionarii din Moldova vor ridica pensii mai mari de la 1 aprilie. Creșterea e de 51 de lei

  • Transparența banilor: „Oamenii trebuie să afle cine pe cine plătește și de ce.” spune europarlamentarul, membru al Popularilor Europeni.

  • Investigația resurselor: Rareș Bogdan cere oficialilor europeni să determine „câți bani investește Kremlinul în dezinformare și în distrugerea lumii pașnice în care dorim să ne creștem copiii.”

Partidul Popular European (PPE)

Comisarul Michael McGrath confirmă: „Este o urgență!”

Deși baza legală pentru intervenție există încă din 2022, prin Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), europarlamentarul a atras atenția Comisiei că rezultatele întârzie să apară. În urma interpelării sale, în care a oferit exemple concrete de „otrăvire sistematică” a opiniei publice, Comisarul pentru Democrație, Justiție și Statul de Drept, Michael McGrath, i-a dat dreptate oficialului român.

Declarațiile cheie ale lui Michael McGrath privind „protocolul de reacție rapidă” și aplicarea DSA (Digital Services Act) au fost făcute în principal în fața Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) a Parlamentului European de la Bruxelles.

De asemenea, elemente specifice ale acestui răspuns se regăsesc în răspunsurile scrise transmise Parlamentului European, ca urmare a presiunilor exercitate de grupul PPE (din care face parte și Rareș Dan) pentru eficientizarea luptei împotriva dezinformării înainte de ciclurile electorale critice.

Recunoașterea eșecului de viteză: McGrath a admis că, deși Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) este în vigoare din 2022, „mecanismele de aplicare trebuie să fie mai agile”. El a subliniat că minciunile se propagă în secunde, în timp ce birocrația de verificare durează zile, ceea ce este inacceptabil.

El a declarat că: "Urmărirea fluxurilor financiare (Follow the money) este esențială pentru a demonta rețelele de dezinformare străină care încearcă să destabilizeze procesele democratice."

Anunțarea acestui protocol de reacție rapidă marchează trecerea de la un cadru legal teoretic la o aplicare practică, menită să protejeze cetățenii de bună-credință în fața manipulărilor digitale.

Odată cu activarea acestui protocol, platformele digitale vor fi monitorizate mai strict pentru a identifica nu doar conținutul fals, ci și campaniile orchestrate și finanțate din afara Uniunii Europene. Scopul final este ca fiecare cetățean să poată distinge între o opinie legitimă și o dezinformare plătită.

1 comentarii

  1. Sudan spune:
    25 martie 2026 la 14:53

    Art.1. numai noi ( ue) avem voie sa dezinformam..la greu....

Boemi, Artiști și Activiști! Paula Turcoane și Silviu Dancu la „Condamnați la Cultură" 🎙️
Boemi, Artiști și Activiști! Paula Turcoane și Silviu Dancu la „Condamnați la Cultură” 🎙️
Ce n-a văzut istoria! Hai LIVE cu Turcescu
Ce n-a văzut istoria! Hai LIVE cu Turcescu
Problema României, care ține de securitate națională. Suntem expuși la două riscuri majore
Problema României, care ține de securitate națională. Suntem expuși la două riscuri majore

