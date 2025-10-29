Politica

Parlamentul investighează legalitatea blocării conturilor de utilizatori pe platforme digitale, inclusiv TikTok

Parlamentul investighează legalitatea blocării conturilor de utilizatori pe platforme digitale, inclusiv TikTok
Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor a demarat un proces oficial de verificare a legalităţii măsurilor de blocare, suspendare sau ştergere a conturilor de utilizatori pe platforme digitale, inclusiv TikTok, în urma mai multor reclamaţii primite de la cetăţeni. Preşedintele comisiei, deputatul Laura Gherasim (AUR), a anunţat miercuri că obiectivul principal este protejarea dreptului la liberă exprimare şi acces la informaţie, precum şi asigurarea responsabilităţii platformelor digitale şi a autorităţilor implicate.

„Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii informează publicul că, în baza petiţiilor primite de la cetăţeni, a iniţiat un proces de verificare şi analiză a situaţiilor privind legalitatea în ceea ce priveşte blocarea, suspendarea sau ştergerea conturilor de utilizatori pe platformele digitale, inclusiv TikTok, în România”, se precizează în comunicatul transmis de deputatul Laura Gherasim.

Demers bazat pe Constituţie şi legislaţia europeană

Potrivit comisiei, acţiunea se întemeiază pe prevederile Constituţiei României, care garantează libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie (articolele 30 şi 31), dar şi pe Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Documentul subliniază că respectarea acestor principii este esenţială pentru funcţionarea democratică a societăţii.

Parlamentul cere sprijin din partea specialiștilor

Comisia solicită implicarea avocaţilor şi specialiştilor în protecţia datelor în vederea:

  1. Analizării modului în care autorităţile comunică solicitările de blocare către platforme şi temeiurile legale invocate;

  2. Verificării respectării Regulamentului UE privind Serviciile Digitale (DSA);

  3. Formulării de recomandări legislative pentru creşterea transparenţei;

  4. Audierii instituţiilor competente pentru clarificarea procedurilor şi responsabilităţilor.

Laura Gherasim

Laura Gherasim. Sursă foto: Facebook

Ce se va întâmpla în urma investigațiilor

„Protejarea acestor drepturi este esenţială pentru funcţionarea democratică a societăţii şi implică responsabilitatea autorităţilor de a asigura transparenţa deciziilor şi corectitudinea comunicării publice”, se mai arată în comunicatul oficial.

Comisia precizează că va continua să monitorizeze evoluţia acestor situaţii, să solicite date oficiale şi să informeze transparent publicul cu privire la concluziile şi măsurile ce vor fi adoptate.

