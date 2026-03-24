Diana Șoșoacă a povestit cum a decurs audierea din Parlamentul European: Nu mi-au pus nicio întrebare

Diana Șoșoacă a fost audiată marți, pe data de 24 martie, în Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European, după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității sale. „Audierea a ținut cam 20 de minute. Nu mi-au pus nicio întrebare. Mi-am expus punctul de vedere pe fiecare capăt de acuzare”, a spus aceasta, într-un clip postat pe Facebook.

Eurodeputata a explicat că audierea a durat aproximativ 20 de minute și că nu i-au fost adresate întrebări. „Mi-am expus punctul de vedere pe fiecare capăt de acuzare. Am subliniat foarte clar că e un abuz și un precedent pentru ei și oricine va avea probleme cu puterea de la acel moment”, a afirmat aceasta.

Președintele SOS România consideră că dosarul cu 11 capete de acuzare al Parchetului General reprezintă, în opinia sa, o formă de persecuție politică. „A fost o liniște mormântală în sală, să știți, m-au ascultat cu foarte mare atenție. I-am atenționat, „atenție cazul meu ar putea să fie oricând cazul vostru, nu o să mai puteți să vă exprimați niciun punct de vedere pe niciun aspect”, a spus aceasta.

Eurodeputata a declarat că i s-a oferit azil politic în cinci țări, însă a refuzat, deoarece vrea să își continue „lupta”.

„Sunt cinci țări, unele europene, care mi-a oferit posibilitatea de a cere azil politic. Le-am mulțumit frumos și am refuzat. Eu nu sunt o lașă ca voi, eu sunt om al demnității, al onoarei, al adevărului, al dreptului, sunt un avocat renumit. Sunt un om care nu a deviat de la drumul său. Pe mine nu mă îndepărtează nimeni. Îmi face plăcere să văd cum vă chinuiți să încălcați Constituția și legea ca să îmi puneți botniță. Adevărul se răcnește și în spatele botniței”, a mai spus aceasta.

Potrivit Parchetului General, Diana Șoșoacă este acuzată de:

patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal;

patru infracțiuni de promovare a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război;

promovarea de idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

promovarea ideilor antisemite;

negarea sau minimalizarea Holocaustului;

ultraj.