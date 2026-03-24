Șoșoacă, la un pas să rămână fără imunitate. Europarlamentara, audiată în Comisia JURI a Parlamentului European

Europarlamentara Diana Șoșoacă va fi audiată marți în Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European pentru ridicarea imunității sale parlamentare. Parchetul General al României a inițiat anul trecut acțiunea penală împotriva sa, acuzând-o de 11 infracțiuni, inclusiv lipsire de libertate, promovarea ideologiilor legionare și antisemitism.

Audierea are loc cu ușile închise, fără accesul presei sau al publicului. Comisia urmează să întocmească un raport care va fi supus votului membrilor, iar în cazul aprobării, decizia va fi transmisă plenului Parlamentului European pentru votul final.

Dacă imunitatea acesteia va fi ridicată, ancheta în România va putea continua, inclusiv cu trimiterea în judecată.

Diana Șoșoacă respinge acuzațiile și susține că este victima unei acțiuni politice.

„Nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă și nu o voi face vreodată. Dar nu accept ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea”, a declarat ea.

În septembrie 2025, Diana Șoșoacă a fost chemată la Parchetul General într-un dosar în care era vizată, însă nu s-a prezentat . Ulterior, în octombrie 2025, ea s-a prezentat la Parchet pentru a fi audiată.

Controversele legate de Șoșoacă nu sunt noi. De-a lungul timpului, ea a făcut declarații elogioase la adresa unor figuri istorice condamnate pentru crime grave și a provocat incidente în Parlamentul European, inclusiv perturbarea unei ședințe de plen.

În timpul audierii de miercuri, numeroși susținători i-au trimis mesaje de încurajare.

„Printre ei, nu sunt doar membri ai partidului, ci și oameni care nu fac politică, dar care se regăsesc în lupta ei și simt că vocea ei a spus, de multe ori, ceea ce ei nu au avut curajul sau locul să spună. Telefoanele, mesajele și reacțiile venite pe toate canalele de comunicare arată că momentul de astăzi nu este perceput de oameni ca o simplă procedură juridică, ci ca o încercare de a reduce la tăcere o voce care a vorbit ani de zile despre nedreptăți, despre abuzuri și despre problemele reale ale românilor”, arată reprezentanții partidului.