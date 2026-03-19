Radu Burnete: Carburanții pot depăși 10 lei. Riscul major apare dacă statul intervine greșit în piață

Creșterea prețurilor la carburanți revine în centrul atenției, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al incertitudinilor din piața energetică globală. Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că există scenarii în care prețul combustibililor ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru.

Oficialul a transmis un mesaj de echilibru, avertizând că autoritățile trebuie să evite reacțiile impulsive și măsurile populiste care pot genera efecte negative pe termen scurt și lung.

Consilierul prezidențial a subliniat că, în actualul context internațional, volatilitatea prețurilor este reală, însă reacția statului trebuie să fie una calculată.

„Ca decidenți, nu trebuie să sărim și nu trebuie să panicăm lumea. Da, e posibil ca prețul să sară de 10 lei. Singurul caz în care putem ajunge la penurie este dacă, din populism, suntem iresponsabili și începem să plafonăm prețurile aiurea. Atunci chiar cred că există riscul unei penurii. Aș spune așa: Ministerul Energiei ce a făcut? A pus toate soluțiile pe masă. Dacă noi începem să plafonăm prețul, motorina va merge spre alte zone ale Europei sau ale globului”.

Declarația atrage atenția asupra unui mecanism economic simplu: plafonarea artificială a prețurilor poate duce la redirecționarea resurselor către piețe mai profitabile.

Potrivit lui Burnete, scenariul cel mai periculos nu este neapărat creșterea prețurilor, ci apariția unei penurii.

În opinia sa, aceasta ar putea apărea doar dacă autoritățile aleg să limiteze administrativ prețurile, ceea ce ar descuraja furnizarea de combustibil pe piața internă.

Această perspectivă este în linie cu analizele instituțiilor europene, precum International Energy Agency, care avertizează că intervențiile rigide în piața energiei pot produce dezechilibre între cerere și ofertă.

Consilierul prezidențial a explicat că statul ar trebui să evite măsurile generale și să se concentreze pe ajutorul acordat celor mai afectați.

„Să nu faci nimic și să lași prețurile libere, să reduci TVA sau accize. Cel mai înțelept lucru este să știm dacă două sau trei milioane de români sunt consumatori vulnerabili, cum îi denumim, și pe ei să încercăm să îi ajutăm. Acei consumatori, în măsura în care există resurse financiare, pot fi ei ajutați cu o sumă de bani fix ca la prețul energiei electrice”.

Această abordare ar presupune identificarea clară a beneficiarilor și acordarea unui sprijin direct, fără a afecta mecanismele pieței.

Întrebat despre posibilitatea adoptării unui model similar cu cel din Bulgaria, unde anumite categorii de populație primesc sprijin financiar, Burnete a admis că aceasta poate fi o opțiune.

Totuși, el a atras atenția asupra limitărilor bugetare ale României.

„Poate fi o variantă, dar mereu spun acest lucru. Să nu uităm că România are deficit de 7%. Banii ăștia trebuie să vină de undeva”.

Referirea la deficitul bugetar subliniază presiunea financiară în care se află statul român și necesitatea unor decizii prudente.

Un alt scenariu menționat de consilierul prezidențial vizează utilizarea rezervelor naționale de combustibil.

„Cred că un alt scenariu este ca țara noastră, ca și alte țări, să dea drumul la anumite cantități din rezervele naționale pentru a temporiza creșterea prețurilor”.

România, ca stat membru al Uniunii Europene, este obligată să mențină rezerve strategice de petrol și produse petroliere, conform politicilor energetice coordonate la nivel european.

Instituții precum Comisia Europeană monitorizează aceste mecanisme pentru a asigura securitatea energetică a statelor membre.