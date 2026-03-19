Câmpurile petroliere și gazifere, călcâiul lui Ahile și pentru Iran, dar și pentru aliații SUA

Iranul se află în centrul atenției internaționale nu doar datorită rezervelor sale semnificative de petrol și gaze naturale, ci și pe fondul evoluțiilor recente din plan geopolitic și militar.

În ultima perioadă, infrastructura energetică a țării a fost afectată de o serie de atacuri, acțiuni atribuite Statelor Unite și Israelului, care au vizat instalații strategice din sectorul petrolier și al gazelor.

Aceste evenimente au readus în prim-plan vulnerabilitatea unor obiective esențiale pentru economia iraniană și pentru stabilitatea pieței energetice globale.

În același timp, Iranul rămâne unul dintre principalii deținători de resurse de hidrocarburi la nivel mondial, cu unele dintre cele mai mari câmpuri de petrol și gaze naturale.

Importanța acestor resurse este amplificată de rolul lor în alimentarea economiei interne, dar și de impactul pe care îl au asupra fluxurilor energetice internaționale.

Iranul deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol și gaze naturale la nivel global, conform datelor furnizate de International Energy Agency și U.S. Energy Information Administration.

Cele mai importante câmpuri petroliere sunt situate în provincia Khuzestan, iar zăcămintele de gaze sunt concentrate în special în Golful Persic.

Câmpuri petroliere majore precum Ahvaz, Marun, Gachsaran și Aghajari susțin producția de țiței, în timp ce câmpul South Pars domină sectorul gazelor naturale.

Câmpul South Pars este considerat cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume și reprezintă un element central al sistemului energetic iranian. Acesta este situat offshore, în Golful Persic, și este exploatat în comun cu Qatarul.

QatarEnergy’s Ras Laffan Industrial City to the north of Doha, Qatar's main site for the production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, as well as the largest export terminal for LNG in the world, has been heavily targeted tonight by ballistic missiles fired by Iran.… pic.twitter.com/Ax9WaOjDAK — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

Potrivit analizelor internaționale, acest câmp asigură o mare parte din producția internă de gaze a Iranului și este esențial pentru alimentarea industriei și a sectorului energetic.

Câmpurile petroliere din sud-vestul Iranului, precum Ahvaz și Marun, contribuie semnificativ la producția zilnică de petrol. În același timp, câmpuri mai noi, precum Azadegan, sunt considerate resurse strategice pentru viitorul producției.

Infrastructura asociată acestor câmpuri este conectată la terminale de export din Golful Persic, în special prin insula Kharg, punct esențial pentru transportul petrolului.

În contextul escaladării conflictului din regiune, mai multe instalații energetice din Iran au fost vizate de atacuri în luna martie 2026.

Cel mai important incident a avut loc la 18 martie 2026, când câmpul de gaze South Pars și instalațiile asociate din zona Asaluyeh au fost lovite.

Potrivit relatărilor internaționale, „mai multe secțiuni ale câmpului au fost afectate de explozii”, iar facilități de procesare a gazelor au suferit avarii .

De asemenea, au fost afectate instalații petroliere din aceeași zonă, inclusiv rafinării și infrastructură de procesare. Conform unor rapoarte, atacurile au vizat „cea mai mare instalație de gaze și o altă facilitate petrolieră din Iran” .

În urma acestor acțiuni, producția a fost parțial întreruptă, iar livrările de gaze către unele state din regiune au fost afectate. De exemplu, fluxurile de gaze către Irak au fost oprite după atacuri asupra facilităților din South Pars .

Potrivit informațiilor disponibile, mai multe instalații de procesare a gazelor au fost avariate, iar unele rafinării din cadrul câmpului și-au suspendat temporar activitatea. În unele cazuri, incendiile au izbucnit în zonele industriale din apropierea Asaluyeh.

Un raport indică faptul că atacul asupra South Pars a afectat inclusiv producția națională, cu impact asupra unei părți semnificative din capacitatea de producție de gaze a Iranului .

În paralel, în primele zile ale lunii martie au fost raportate și alte atacuri asupra infrastructurii energetice. Printre acestea se numără bombardarea unor depozite petroliere din apropierea Teheranului, unde instalații de stocare au fost cuprinse de incendii după lovituri aeriene .

Un alt episod relevant a avut loc pe 13 martie 2026, când insula Kharg, principalul hub de export petrolier al Iranului, a fost ținta unor atacuri aeriene. Potrivit datelor disponibile, infrastructura militară a fost vizată, iar instalațiile petroliere nu au fost afectate direct .

Datele centralizate arată că atacurile s-au concentrat în special asupra:

câmpului de gaze South Pars;

instalațiilor de procesare din Asaluyeh;

rafinării și unități petroliere asociate depozitelor de petrol din zona Teheranului;

infrastructuri militare din apropierea hub-urilor energetice.

Potrivit unei analize recente, „mai multe facilități de tratare a gazelor au fost avariate” în urma atacurilor cu drone și rachete .

Atacurile asupra infrastructurii energetice au avut efecte imediate asupra piețelor internaționale. Prețul petrolului a crescut semnificativ, ajungând în jurul valorii de 110 dolari pe baril, pe fondul temerilor privind perturbarea aprovizionării .

În același timp, au existat fluctuații pe piața gazelor naturale, generate de incertitudinile legate de producția din South Pars, considerat un pilon al aprovizionării regionale.

După atacuri, autoritățile iraniene au emis avertismente privind posibile represalii asupra infrastructurii energetice din regiune. În același timp, unele state din Golf au luat măsuri de securitate sporite pentru protejarea propriilor instalații.

Evenimentele recente au evidențiat vulnerabilitatea infrastructurii energetice în contextul conflictelor regionale și importanța strategică a câmpurilor de petrol și gaze.

Câmpurile de petrol și gaze din Iran rămân printre cele mai importante resurse energetice la nivel global. În același timp, evenimentele din ultima lună arată că aceste infrastructuri pot deveni ținte în contextul tensiunilor geopolitice.

Atacurile asupra câmpului South Pars și asupra altor instalații energetice evidențiază rolul strategic al acestor resurse și impactul lor asupra piețelor internaționale. Evoluțiile din această zonă continuă să fie monitorizate atent la nivel global.