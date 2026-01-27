Radiografia violenței comisă de minorii din Cenei. Dan Andronic: E vorba de o crimă oribilă, mascată cu ajutorul altora

În cea mai nouă ediție a podcastului „Contrapunct”, difuzată pe platforma YouTube a canalului Hai România, jurnalistul Dan Andronic, alături de colegii săi de la EVZ, Mirel Curea și Alecu Racoviceanu, a dus mai departe analiza unuia dintre cele mai tulburătoare subiecte ale actualității, crima din Cenei a lui Mario Berinde, care a șocat întreaga țară prin violența extremă comisă de minorii implicați, precum și incapacitatea statului de a înțelege și gestiona fenomenul. Discuția s-a transformat într-o radiografie crudă a unui sistem care reacționează târziu, fragmentat și adesea inutil.

Alecu Racoviceanu a formulat una dintre cele mai clare teze ale emisiunii, respingând ideea unui caz izolat și vorbind explicit despre un fenomen social în plină expansiune.

„Eu cred că este un fenomen pentru că noi asistăm la o maturizare mai rapidă a generațiilor care au urmat după noi. Și mai rapidă și decât generația copiilor noștri. Este clar că noi, la 14 ani, nu aveam totuși aceste provocări și surse de maturizare”, a afirmat jurnalistul.

În acest context, Racoviceanu a atras atenția că autoritățile și opinia publică se agață de explicații incomplete sau convenabile, fără a înțelege adevăratele resorturi ale violenței minorilor implicați în crima din Cenei.

„Noi nu știm la această oră cu adevărat mobilul crimei. Pentru că ni s-a comunicat așa, pe surse. S-a spus că erau invidioși și au vrut să-i fure trotineta. Ei nu au furat trotineta. Este un motiv fals”, a punctat acesta.

Respinsă ipoteza jafului, discuția a mers spre mecanisme psihologice și de grup. Racoviceanu a explicat că invidia și competiția pot declanșa modificări profunde în comportamentul unor copii deja vulnerabili.

„Invidia pur și simplu duce la niște schimbări în evaluarea psihologică prin care au trecut doi dintre copii și va trece și al treilea, acum cel de 13 ani. Sunt alte lucruri de căutat. Noi nu știm mobilul crimei”, a spus jurnalistul.

Dan Andronic a intervenit pentru a sublinia că violența nu poate fi redusă la o simplă „cruzime infantilă”, mai ales într-un context social dominat de expunerea constantă la conținut violent.

„Nu poate să fie pur și simplu cruzime. Mai ales când vorbim de o maturizare forțată din cauza rețelelor sociale. Dacă vrei să vezi bătăi, vezi bătăi pe TikTok”, a spus Andronic.

Un alt element-cheie discutat a fost apariția unor structuri infracționale incipiente chiar în comunități mici. Racoviceanu a explicat că ancheta scoate la iveală mai mult decât o confruntare spontană.

„Când intervine DIICOT și se găsește că acolo exista o mini rețea de furnizare de droguri, deja vorbim de altceva”, a spus acesta, detaliind mecanismul: „Unul de 24 de ani făcea rost de droguri, unul de 17 ani le distribuia către ăștia de 15 și 13”.

În acest context, violența apare ca o luptă pentru control și statut. „Bătălia asta între cei doi băieți de 15 ani și cel de 13 ani poate să fie o luptă pentru supremație în acest mic grup care se forma infracțional. Cinci copii implicați în infracțiuni grave într-un sat”, a avertizat jurnalistul.

Mirel Curea a adus în discuție un detaliu care a ridicat semne serioase de întrebare: mesajele atribuite unuia dintre minori, prezentate inițial drept dovezi de remușcare.

„Am făcut o verificare dimineață. Am luat mesajele pe care puștiul ăsta criminal le-ar fi scris. Se pare că era fals contul. Unul dintre texte, cel mai elaborat, mi s-a spus clar că este vorba de AI”, a spus Curea.

Jurnalistul a subliniat caracterul artificial și manipulator al acestor mesaje: „Un copil de 13 ani, care nu calcă pe la școală, nu poate să scrie un asemenea text. Era un text menit să impresioneze”. De aici, discuția a ajuns la referințe culturale, Curea evocând „Împăratul muștelor” de William Golding și întrebând dacă ceea ce vedem este doar cruzimea specifică vârstei sau un fenomen mult mai grav.

„Ceea ce se întâmplă din ce în ce mai des mai poate fi pus pe seama acestei cruzimi specifice vârstei fragede sau avem de-a face cu altceva?”, a întrebat retoric jurnalistul.

Alecu Racoviceanu a respins ferm ideea unui act impulsiv, subliniind elementele clare de premeditare.

„Sunt cinci tineri, nu mai sunt copii. Sunt foarte multe elemente: premeditarea, așteptarea unui moment, pregătirea toporiștii, a cuțitului, ideea de a arde hainele”, a enumerat acesta. „Asta nu le înveți uitându-te la Sherlock Holmes. Sunt discuții pregătitoare între ei. Au fost foarte pregătiți”, a adăugat Racoviceanu, explicând că doar greșelile „copilărești” i-au trădat.

Dan Andronic a sintetizat gravitatea situației: „Aici nu e vorba de greșeli copilărești. E vorba de o crimă oribilă, mascată cu ajutorul altora. Au acționat ca o bandă”.

Finalul discuției a adus în prim-plan o întrebare incomodă: cât poate rezolva legea și cât ține de familie. Mirel Curea a fost tranșant: „Legea și aplicarea ei nu va putea rezolva ceea ce nu rezolvă părintele. E retroactiv oricum”. Soluțiile discutate – coborârea vârstei răspunderii penale sau evaluarea discernământului – sunt văzute ca insuficiente pentru prevenirea unor cazuri similare. Întrebat direct dacă o astfel de modificare ar fi prevenit crima, răspunsul a fost unanim. „Nu”, a spus Alecu Racoviceanu. „Nu cred”, a completat Mirel Curea, subliniind că „aici este altceva”.

Radiografia acestui grup infracțional, „între 13 și 17 ani”, cum a subliniat Racoviceanu, scoate la iveală un adevăr incomod: România nu se mai confruntă cu simple derapaje juvenile, ci cu forme timpurii de criminalitate organizată, crescute într-un vid instituțional și moral.