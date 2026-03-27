Punctul comun pe care îl au Liviu Dragnea și Călin Georgescu. Cu asasinii pe urmele lor

Există un discurs asemănător pe care l-au făcut cunoscut publicului și Liviu Dragnea, și Călin Georgescu. Ambii au anunțat că ar fi vânați de asasini. Despre acest subiect au discutat Dan Andronic și Radu Coșarcă în podcastul difuzat, vineri, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

„Știi de cine mi-a adus aminte Călin Georgescu în interviul pe care i l-a dat lui Robert Turcescu? De Liviu Dragnea. Și el spunea că erau niște asasini care îl pândeau după coloane la Athenee Palace. Și avea niște informații credibile care susțineau că cineva trimisese niște asasini”, a spus Dan Andronic.

„Forțe din Vestul Europei vor să mă elimine fizic”, a anunțat Călin Georgescu în interviul pe care i l-a dat lui Robert Turcescu la Metropola TV.

A semnat în numele Austriei în 2019, acum este naționalist

Dan Andronic a mai remarcat un paradox în ceea ce-l privește pe Georgescu. Fostul candidat are un discurs naționalist, dar în 2019 a semnat un act de susținere ca reprezentant al Austriei. Țară în care a și locuit aproape un deceniu.

„Am descoperit pe siteul Clubului de la Roma o declarație semnată de domnul Călin Georgescu în 2019, în care susținea Green Dealul-ul Gretei Thunberg. Culmea, se prezenta în numele Austriei. E adevărat că el, ca orice naționalist care se respectă, a locuit vreo 10 ani în Austria. Și că, de exemplu, pentru România semna Mugur Isărescu.”

Radu Coșarcă are o mare problemă cu Călin Georgescu și spune despre fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 că face parte din categoria politicienilor care încearcă să păcălească publicul. Iar la acest capitol îl bifeză și pe șeful Executivului, Ilie Bolojan.

Radu Coșarcă: „Sunt împotriva celor care vor să ne arunce praf în ochi”

„Eu sunt un comentator, sunt un observator. Eu nu sunt împotriva lui Călin Georgescu, eu sunt împotriva celor care vor să prostească lumea nespunând nimic. Bolojeni, de exemplu. Uneori și Bolojan, da. Uneori. În general, sunt împotriva tuturor celor care vor să ne arunce praf în ochi”, a afirmat Radu Coșarcă.

