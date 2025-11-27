Proteste violente în Bulgaria. Baricade și petarde la Sofia, din cauza bugetului pe 2026

În fața sediului Parlamentului de la Sofia, s-au înregistrat, joi, ciocniri între manifestanți și forțele de ordine, pe fondul protestelor față de proiectul de buget pentru 2026, care includea Fondul Asigurărilor de Sănătate.

Confruntările au avut loc înainte ca bugetul să fie adoptat de comisia de resort — aceasta generând reacţii dure şi nemulțumiri din partea protestatarilor.

Protestatarii s-au adunat în fața clădirii Parlamentului, după ce agenda comisiei care urma să decidă asupra bugetului pe 2026 a suferit modificări: lucrările au început cu două ore mai devreme decât fusese anunțat oficial.

Conform relatărilor, unii manifestanți au încercat să rupă cordonul de poliţie și să blocheze intrările, iar protestul a degenerat în violenţe: aruncări de sticle și petarde către forţele de ordine, au anunțat autorităţile.

Forţele de ordine au reacţionat pentru a dispersa mulţimea. În urma confruntărilor, trei poliţişti au fost răniţi.

Thousands of people surrounded the Parliament in Sofia, leaving MPs trapped inside, too afraid to come out. #Bulgaria pic.twitter.com/EnBeMMXQP8 — Antoinette Nikolova (@AntoinetteNikol) November 26, 2025

De partea protestatarilor, blocarea intrărilor şi ridicarea de baricade improvizate au marcat momentul de maximă tensiune. Demonstranţii acuzau deputaţii că vor adopta bugetul fără o dezbatere reală și transparentă.

Tensiunile au crescut după ce Comisia Bugetului şi Finanțelor a declanșat ședința cu două ore înainte de ora programată, ceea ce a fost interpretat de opoziţia Continue the Change – Democratic Bulgaria (CC-DB) ca o tentativă de a exclude membrii acesteia de la dezbateri cheie privind bugetul asigurărilor de sănătate.

Totuși, în pofida conflictelor, comisia a aprobat bugetul pentru 2026 al Fondul Asigurărilor de Sănătate, stabilind o sumă totală de 5,572 miliarde de euro.

Pe lângă alocarea pentru sănătate, aprobarea prevedea și majorări salariale pentru personalul medical, precum şi transferuri din bugetul central pentru cheltuielile spitalelor.

Protestul de la Sofia este descris de presa locală ca fiind unul dintre cele mai ample din ultimii ani împotriva bugetului de stat pentru 2026.

O parte din manifestanţi — potrivit media — susţin că adoptarea rapidă a bugetului şi majorările salariale în sectorul public maschează, de fapt, corupţia şi favorizarea intereselor politice şi de grup.

„Proiectul de buget nu face decât să reducă dorința de a investi în sectorul privat...”, declara o studentă prezentă la protest.

Thousands took to the streets of the Bulgarian capital Sofia, ahead of the final parliamentary vote on a controversial new budget plan. Protesters fear the budget’s impact on individuals and businesses, including an increase in social security contributions. pic.twitter.com/MYiKtJE6Wx — TVP World (@TVPWorld_com) November 27, 2025

De aceea, unii dintre ei au acuzat autorităţile că bugetul ar urmări “afaceri dubioase”, iar politicile fiscale prevăzute — inclusiv creşteri ale contribuțiilor sociale sau impozitelor — că ar descuraja mediul privat.

Adoptarea bugetului prin vot de comisie, în ciuda protestelor, reflectă clar voința majorităţii parlamentare de a avansa cu planul financiar pentru 2026, inclusiv cu finanţarea sistemului de sănătate.

În acelaşi timp, violenţele de la Sofia subliniază nemulțumirea tot mai largă a unei părţi a populaţiei faţă de modul de elaborare a bugetului şi de percepţia asupra transparenţei procesului decizional.

Rămâne de văzut dacă decizia comisiei va fi confirmată în plenul Parlamentului și ce reacții va avea opoziţia şi societatea civilă pe termen mediu.