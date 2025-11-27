Executivul își asumă răspunderea pe legea pensiilor speciale ale magistraților. Ședința extraordinară, deja programată

Procesul de adoptare a proiectului privind pensiile magistraților se prelungește, după ce purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că avizul negativ emis de Consiliul Superior al Magistraturii va fi transmis oficial Executivului abia vineri. În aceste condiții, ședința extraordinară în care Guvernul ar urma să își angajeze răspunderea pe proiect este programată, cel mai probabil, pentru mâine. Între timp, și Consiliul Legislativ trebuie să emită un aviz.

„Avizul CSM în privinţa pensiilor magistraţilor a fost emis, după cum ştiţi, însă, din cele ce ştim în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine. Prin urmare, şedinţa extraordinară de Guvern, prin care să fie adoptat acest proiect şi pentru a porni practic întreaga procedură de angajare a răspunderii Guvernului, nu poate avea loc fără acest aviz formalizat, emis deja, dar neformalizat. Prin urmare, cel mai probabil, şedinţa extraordinară de Guvern va avea loc mâine, undeva în jurul prânzului, ora nu este precis stabilită”, a declarat Ioana Dogioiu.

Purtătoarea de cuvânt a precizat că, până atunci, va fi transmis și avizul Consiliului Legislativ, necesar în procedura de asumare a răspunderii.

Consiliul Superior al Magistraturii a decis joi să dea aviz negativ proiectului de lege privind modificarea și completarea actelor normative referitoare la pensiile de serviciu. Deși consultativ, avizul nu împiedică Guvernul să își asume răspunderea pentru adoptarea actului normativ.

„Astăzi, 27 noiembrie 2025, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Hotărârea Plenului CSM, care cuprinde motivele ce au stat la baza adoptării avizului negativ emis, va fi motivată şi transmisă în cursul zilei de 28 noiembrie 2025 către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale”, a transmis CSM.

La scurt timp după finalul ședinței CSM, ministrul justiției a precizat că s-a abținut de la vot.

„Am susţinut şi voi susţine că este nevoie întotdeauna de dialog între puterile statului. Este nevoie ca atunci când reformăm până la urmă statutul oricărei categorii profesionale să o întrebăm şi pe aceea. Am apreciat că este corect astăzi ca magistraţii să îşi exprime în deplină libertate punctul lor de vedere, apreciez că este corect să ţinem cont de acest aviz. Cunoşteam opinia magistraturii, cum o cunoaşte şi opinia publică, o cunoaşteţi cu toţii, pentru că a fost menţionată public de către CSM, că nu sunt de acord cu acest proiect, deci se cunoaşte această opinie, s-a avut în vedere şi această opinie, mai departe proiectul va merge pe traiectoria pe care am amintit-o”, a declarat Marinescu, la finalul ședinței CSM.