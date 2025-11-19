Proiectul USR privind semnarea actelor în copie cu semnătură electronică, adoptat de Camera Deputaţilor

Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul USR prin care conformarea cu originalul a actelor prezentate în copie se poate face și prin semnătură electronică, eliminând obligativitatea semnării olografe de către părțile implicate în dosarele civile. Proiectul, inițiat de deputații Oana Murariu și Alexandru Dimitriu, mai așteaptă doar promulgarea actului normativ pentru a intra în vigoare.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a declarat că măsura elimină obligația românilor implicați în procese de a se deplasa la instanță pentru a semna olograf o copie deja transmisă electronic. Aceasta reduce timpul pierdut în instanțe și simplifică procedurile pentru cetățeni și profesioniști.

”Ce înseamnă, concret, această măsură? Mai puţină birocraţie şi timp pierdut în instanţe, costuri reduse pentru cetăţeni şi profesionişti, o justiţie mai accesibilă şi mai eficientă, un pas real către digitalizarea sistemului judiciar românesc, aliniat la standardele europene”, a precizat deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Potrivit lui Dimitriu, proiectul reprezintă un pas concret spre o justiție mai accesibilă și mai eficientă, contribuind la digitalizarea sistemului judiciar românesc și alinierea la standardele europene. Măsura urmărește reducerea costurilor și facilitarea accesului la actele judiciare.

Deputata USR Oana Murariu a declarat că proiectul urmărește debirocratizarea sistemului judiciar și reducerea volumului de dosare din arhivele instanțelor. Digitalizarea actelor este prezentată ca o soluție pentru a facilita accesul cetățenilor și a simplifica procedurile.

USR a inițiat mai multe proiecte de lege menite să digitalizeze și să debirocratizeze sistemul judiciar, vizând scurtarea duratei proceselor. Măsurile includ comunicarea hotărârilor judecătorești prin e-mail și alte proceduri informatizate.

Proiectele prevăd, de asemenea, repartizarea dosarelor la executorii judecătorești printr-un sistem informatic aleator, care ține cont de gradul de încărcare al acestora. Scopul este creșterea eficienței și reducerea timpului pierdut în procedurile judiciare.