Băsescu, despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan de către USR: Cât ești popular, partidul va uza numele tău

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, duminică seară, la Digi 24, disputa legată de folosirea imaginii lui Nicuşor Dan de către USR în campania electorală a lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei. Băsescu a explicat că, atâta timp cât un politician rămâne „încă popular”, partidul care l-a susținut va folosi numele și pozele sale fără să îl întrebe, însă odată ce popularitatea scade, nimeni nu se va mai folosi de imaginea sa.

”Cât timp eşti încă popular, partidul care te-a susţinut va uza de numele tău, de pozele tale, de toate cele, fără să te întrebe(..). După ce nu mai eşti foarte popular, nu se mai foloseşte nimeni de poza ta” a declarat Trăian Băsescu.

Ludovic Orban a declarat, cu o zi în urmă, că membrii USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei. Consilierul prezidenţial a afirmat că acest lucru ar putea să-i enerveze pe simpatizanţii preşedintelui.

Întrebat dacă Nicuşor Dan este deranjat de această situaţie, Orban a spus că nu a discutat subiectul cu el. El a precizat că, în cele din urmă, decizia aparţine alegătorilor din Bucureşti.