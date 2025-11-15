Prognoza meteo, 15 noiembrie. Temperaturi neobișnuit de ridicate în prima zi de weekend. Unele regiuni nu vor fi ocolite de ploi

La început de weekend, românii se mai pot bucura de vreme frumoasă. În sudul, estul și parțial în centrul țării, cerul va rămâne acoperit de nori joși pe aproape tot parcursul zilei. Dimineața vor fi condiții de ceață. În celelalte regiuni, vremea va fi în general frumoasă, cu cer mai mult senin, exceptând nord-vestul, unde sunt posibile înnorări și ploi slabe spre seară, potrivit ANM.

Vântul va sufla slab până la moderat. Maximele vor urca la valori între 8 și 20 de grade, în timp ce minimele vor coborî în general între 1 și 9 grade.

În București, norii joși și ceața vor persista. Burnița își poate face apariția în primele ore ale dimineții și din nou în timpul nopții. Maxima se va opri la aproximativ 10 grade, iar minima va coborî la 4–5 grade.

În a doua zi de weekend, temperaturile or fi ridicate în vest, la deal și la munte, depășind valorile obișnuite ale perioadei. În nordul țării cerul va fi temporar noros, cu ploi în Maramureș, unde se pot strânge 10–15 l/mp, și pe arii mai restrânse în Crișana, Transilvania și Moldova. În rest, atmosfera va fi variabilă, dar în zonele joase din sud și est va domina ceața și nebulozitatea joasă.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă. Maximele vor varia între 10 și 16 grade, însă în Banat și pe dealurile sudice se pot atinge 19–21 de grade. Minimele vor fi cuprinse între 3 și 13 grade.

În București, norii joși vor acoperi cerul aproape toată ziua. Ceața și burnița sunt posibile dimineața și în a doua parte a nopții. Maxima va fi de 10–11 grade, iar minima de 4–5 grade.

Temperaturile vor continua să se mențină peste mediile climatologice în cea mai mare parte a țării. În vest, norii se vor aduna treptat, iar ploile vor deveni tot mai prezente, local cu acumulări de 10–15 l/mp. Noaptea, la altitudini mari, în Carpații Meridionali și Orientali, sunt posibile precipitații mixte. În restul regiunilor, cerul va rămâne variabil, cu ceață în primele ore.

Vântul se va intensifica în nord și la altitudini mari. Maximele se vor situa între 15 și 20 de grade, iar minimele între 3 și 14 grade. În București, cerul va fi variabil, cu nori joși și ceață la începutul zilei. Maxima va ajunge la 15–17 grade, iar minima va fi de 7–8 grade.

În a doua zi a săptămânii, vremea se va schimba semnificativ. Cerul va deveni acoperit în toate regiunile, iar precipitațiile își vor face simțită prezența pe arii extinse. Va ploua în cea mai mare parte a țării, însă în zonele montane din est și sud, în Transilvania și în Subcarpații Moldovei, se vor semnala treptat lapoviță și ninsoare.

Vântul va fi moderat, cu ușoare intensificări în sud-vest și est. Maximele vor fi cuprinse între 7 și 18 grade, iar minimele între –3 și 7 grade, cele mai ridicate urmând să se înregistreze pe litoral. În București, norii se vor aduna treptat, iar după-amiaza și seara va începe să plouă. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima va urca la 16–17 grade, iar minima la 5–6 grade.