Prognoza meteo, 14 noiembrie. Final de săptămână cu valori termice ridicate

În regiunile deluroase și montane, vremea va fi în general frumoasă, cu cer senin și temperaturi mai ridicate decât mediile climatologice pentru această perioadă. În restul țării, dimineața vor fi condiții de ceață, anunță ANM.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 19 grade, cele mai scăzute valori fiind în zonele cu ceață persistentă, iar minimele vor fi între 0 și 9 grade.

În București, cerul va fi mai mult noros, cu ceață dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab, iar temperaturile vor varia între 2 și 13 grade.

În zonele joase din sud, centru și parțial est, cerul va fi predominant înnorat, cu ceață dimineața și noaptea. În restul țării, cerul va fi variabil, cu înnorări nocturne în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde izolat va ploua slab. Vântul va fi slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 20 de grade, minimele între 1 și 9 grade.

În București, vremea va rămâne închisă, cu nori joși și ceață. Vântul va fi slab, iar temperaturile se vor încadra între 3 și 13 grade.

Duminică, valorile termice vor fi mult peste normele perioadei în vest și în zonele de deal și de munte, iar în restul țării se vor situa aproape de mediile climatologice. În jumătatea de nord vor apărea înnorări temporare, cu ploi în Maramureș (10–15 l/mp) și local în Crișana, Transilvania și Moldova. În zonele joase din sud și est, dimineața și noaptea, va fi ceață și nebulozitate stratiformă, în timp ce în restul țării cerul va fi variabil.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă și trecător în nord-vest. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 16 grade, local mai ridicate, până la 18–20 de grade în Banat și în dealurile sudice, iar minimele între 3 și 12 grade, mai scăzute în depresiunile estice din Transilvania.

În București, valorile termice vor fi apropiate de normele perioadei, cu ceață dimineața și noaptea și nebulozitate persistentă pe parcursul zilei. Vântul va fi slab, iar temperaturile vor varia între 4 și 13 grade.

Ultima săptămână din noiembrie se va caracteriza prin temperaturi medii mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul țării. Precipitațiile vor fi excedentare în regiunile intracarpatice, în special în nordul extrem, în timp ce în restul țării cantitățile de ploaie vor fi apropiate de mediile climatologice obișnuite.

În prima săptămână a lunii decembrie, temperaturile medii vor continua să se mențină peste valorile normale în întreaga Românie. Precipitațiile vor fi apropiate de normal în zonele intracarpatice, iar în restul teritoriului se estimează ușor deficitare.