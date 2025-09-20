Procesul de defăimare intentat de Trump este respins. Judecătorul cere reformulare

Steven Douglas Merryday, judecător senior la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Mijlociu al Floridei a respins procesul de defăimare de 15 miliarde de dolari intentat de președintele Donald Trump împotriva New York Times, editurii Penguin și a doi jurnaliști ai publicației.

Magistratul Steven Merryday a catalogat plângerea drept excesivă, plină de „vituperații și invective”, și a subliniat că aceasta nu respectă regulile de procedură civilă federală.

Totuși, instanța a oferit posibilitatea ca dosarul să fie reformulat și redepus în termen de 28 de zile.

Judecătorul Merryday a invocat Regula 8(a) din normele de procedură civilă federală, care solicită ca o plângere să conțină o prezentare concisă și clară a pretențiilor. În opinia sa, documentul depus de echipa juridică a lui Trump a fost departe de acest standard.

„Invocând doar două capete de acuzare simple de defăimare, plângerea ocupă optzeci și cinci de pagini”, a scris Merryday. „Cazul I apare la pagina optzeci, iar cel II apare la pagina optzeci și trei... Chiar și în condițiile celei mai generoase și indulgente aplicări a Regulii 8, plângerea este în mod categoric necorespunzătoare și inadmisibilă.”

Judecătorul a notat și existența unor „numeroase, repetitive și elogioase (la adresa președintelui Trump) dar superfluue afirmații”, care sufocă esența acuzațiilor.

Procesul inițial, depus la începutul săptămânii, a vizat o serie de articole publicate de New York Times și cartea Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success, scrisă de Susanne Craig și Russ Buettner.

Trump a susținut că articolele și volumul conțin afirmații false, precum descrierea sa ca fiind „descoperit” pentru rolul din emisiunea The Apprentice, deși el era deja o figură publică notorie. Alte pasaje contestate fac referire la presupuse „scheme de evaziune fiscală” prin care tatăl său, Fred C. Trump, ar fi mărit averea familiei, precum și la acuzații privind legături cu mafia sau spălare de bani.

În textul depus în instanță, se afirma că „The Times a trădat idealurile jurnalistice de onestitate, obiectivitate și acuratețe pe care le mărturisea odinioară.”, iar publicația era acuzată de a fi „un important și neîndemânatic propagator de minciuni împotriva președintelui Trump”.

New York Times a respins acuzațiile ca fiind nefondate. Un purtător de cuvânt al publicației a transmis:

„Acest proces nu are niciun merit. Nu are nicio revendicare legală legitimă și, în schimb, reprezintă o încercare de a înăbuși și descuraja reportajele independente. New York Times nu se va lăsa descurajat de tactici de intimidare. Vom continua să urmărim faptele fără teamă sau favoritism și vom apăra dreptul jurnaliștilor, garantat de primul amendament, de a pune întrebări în numele poporului american.”

Deși instanța nu s-a pronunțat asupra veridicității acuzațiilor, decizia judecătorului Merryday marchează o înfrângere temporară pentru Trump.

Totuși, fostul președinte are dreptul de a depune o nouă plângere, respectând cerințele procedurale, în următoarele patru săptămâni.

Astfel, litigiul rămâne deschis, iar impactul său asupra relației tensionate dintre Trump și presa americană rămâne de urmărit.