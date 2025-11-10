Primele schimbări anunțate de Grindeanu în PSD: Ședinţe sincronizate cu agenda Guvernului

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că, de acum înainte, şedinţele Biroului Permanent Naţional al partidului vor fi organizate cu o zi sau două înaintea şedinţelor de Guvern. Scopul este ca discuţiile din partid să acopere toate punctele de pe ordinea de zi a guvernului și să permită luarea de decizii politice în legătură cu acestea, a explicat liderul PSD.

„Am hotărât ca, de acum încolo, şedinţele de Birou Permanent Naţional să fie ţinute cu o zi sau două înainte de şedinţele de guvern, astfel încât să putem discuta şi tot ceea ce ţine de ordinea de zi la şedinţele de Guvern şi să putem să luăm şi anumite decizii care ţin loc, bineînţeles, şi de partea administrativă de hotărâri de Guvern, de ordonanţe de urgenţă, să aibă în spate şi o decizie politică a noastră, în speţă”, a declarat Grindeanu după şedinţa conducerii PSD.

Grindeanu a precizat că a fost la Buzău pentru o discuţie cu primarul Constantin Toma despre alegerile pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, unde candidează Marcel Ciolacu. Situaţia din judeţ este descrisă de liderul PSD ca fiind „pe făgaşul normal”, iar proiectele pentru comunităţile locale sunt discutate corespunzător.

„Toate lucrurile la Buzău sunt pe făgaşul normal. Toată lumea discută de proiecte, toată lumea discută de ceea ce trebuie făcut în Buzău, în judeţul Buzău, incluzând municipiul Buzău, pentru proiecte, pentru comunităţile locale şi pentru întreg judeţul”, a explicat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a anunţat că partidul se organizează şi la nivelul filialei Bucureşti, urmând ca săptămâna aceasta să aibă loc conferinţa municipală extraordinară. Discuţiile vor aborda aspecte organizatorice, echipa pe care Daniel Băluţă o va avea la Bucureşti și modul în care se va desfăşura campania electorală.

„Am prezentat şi un sondaj de opinie care ne arată că Daniel este pe primul loc în acest moment şi ne face optimişti, dar asta nu înseamnă că Daniel Băluţă nu va continua campania aşa cum a început-o, să vorbească despre administraţie, nu despre politică, să vorbească despre bucureşteni, despre oameni, despre tot ceea ce interesează în acest moment pe cetăţeni, mai puţin lucrurile care fac mai degrabă ştiri politice decât administrative”, a mai spus Grindeanu.