Guvernul Bolojan pregătește un proiect de lege pentru amendarea cetățenilor nepoliticoși cu funcționarii publici

Guvernul Bolojan pregătește un proiect de lege pentru amendarea cetățenilor nepoliticoși cu funcționarii publiciȘedință de Guvern. Sursă foto: gov.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan susține un proiect legislativ care prevede sancționarea cu amendă a persoanelor care adoptă, în relația cu instituțiile publice și angajații acestora, un comportament considerat lipsit de respect, provocator, intimidant sau agresiv, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului, potrivit Profit.ro.

Guvernul condus de Ilie Bolojan susține un proiect de lege în care amenzile pot ajunge până la 20.000 lei

Potrivit proiectului, manifestarea unui comportament „lipsit de respect, provocator, intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv refuzul de a respecta indicațiile personalului” în relația cu instituțiile publice și angajații acestora va fi considerată contravenție.

Cei care solicită informații publice vor fi obligați să respecte programul de lucru și să adopte o atitudine civilizată. În caz contrar, aceștia pot fi dați afară din sediul instituției și sancționați cu amenzi între 5.000 și 20.000 de lei.

Executivul consideră că amenzile sunt prea mari și că termenul de „comportament lipsit de respect” nu oferă claritate

Executivul consideră proiectul „util” și „oportun”, în special pentru gestionarea situațiilor în care cetățenii perturbă activitatea instituțiilor publice sau refuză să colaboreze cu personalul.

Guvernul avertizează că amenzile prevăzute sunt disproporționat de mari și că sintagma „comportament lipsit de respect” nu respectă cerințele de claritate și previzibilitate pentru destinatarii normei și pentru agenții constatatori. Executivul subliniază că amenzile propuse, între 5.000 și 20.000 de lei, riscă să genereze o discrepanță semnificativă între sancțiunile aplicate pentru fapte cu un risc social comparabil.

Critici privind sancțiunile excesive și definirea neclară a noii contravenții

Inițiativa a stârnit critici din partea organizațiilor civice, precum APADOR-CH, care susțin că amenzile între 5.000 și 20.000 de lei pentru „lipsa de respect” față de instituții sau angajați sunt excesive, fiind de 20 de ori mai mari decât pentru fapte precum alungarea familiei din locuință.

APADOR-CH atrage atenția că, potrivit descrierii legale, persoana lezată poate fi atât angajatul unei instituții, cât și însăși instituția publică, ceea ce ar putea transforma orice critică sau solicitare de informații mai insistentă într-o manifestare de „lipsă de respect”.

 

