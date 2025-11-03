Proiectul privind sancționarea cetățenilor neoliticoși cu funcționarii, susținut de Bolojan. Valoarea amenzilor, singura problemă

Guvernul Bolojan sprijină proiectul propus de reprezentanții Puterii, care prevede că orice comportament ”lipsit de respect, provocator, intimidant, agresiv sau recalcitrant” în relația cu instituțiile publice și angajații acestora, inclusiv refuzul de a urma indicațiile personalului, va fi considerat contravenție și sancționat cu amendă. Executivul consideră inițiativa utilă pentru persoanele care solicită informații publice și nu respectă programul stabilit, dar atrage atenția că amenzile de până la 20.000 de lei sunt prea mari.

Inițiatorii proiectului susțin că astfel de comportamente au fost tot mai des întâlnite în ultimii ani.

„În ultimii ani, s-a constatat o creștere îngrijorătoare a comportamentelor inadecvate manifestate de cetățeni în relația cu personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice, comportamente care afectează activitatea profesională a acestora respectiv subminează autoritatea instituților statului și încrederea cetățenjlor în acestea”, se arată în proiect.

Proiectul prevede că persoanele care solicită informații publice verbal trebuie să respecte programul stabilit și să adopte un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice. În caz contrar, acestea pot fi evacuate din instituții și riscă o amendă între 5.000 și 20.000 de lei.

Guvernul atrage însă atenția că termenul „comportament lipsit de respect” nu este suficient de clar și previzibil, atât pentru cetățeni, cât și pentru agenții constatatori. De asemenea, sintagma „indicațiile personalului din instituțiile publice” necesită clarificări: care indicații trebuie respectate, în ce domeniu se aplică și cine din personal poate emite aceste indicații.

Executivul subliniază totodată că amenzile propuse, între 5.000 și 20.000 de lei, creează o disproporție considerabilă între sancțiunile pentru fapte cu un pericol social comparabil.

„Demersul este oportun, întrucât instituie un cadru legal mai clar pentru gestionarea situațiilor în care solicitanții de informații publice nu respectă programul stabilit sau manifestă un comportament care poate afecta buna desfășurare a activității personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice”, arată Executivul.

Guvernul subliniază că posibilitatea de a evacua persoanele care încalcă regulile contribuie la „menținerea unui climat de ordine și securitate în incinta instituțiilor publice, sporind eficiența activității administrative și protecția personalului”.

Proiectul a stârnit însă critici din partea societății civile. Organizații precum APADOR-CH susțin că „Parlamentul transformă enervarea cetățenilor în venit la buget”. Dacă și Guvernul a remarcat nivelul ridicat al amenzilor, APADOR-CH atrage atenția că sancțiunile de 5.000 – 20.000 lei pentru lipsa de respect față de instituții sau funcționari sunt de 20 de ori mai mari decât pentru fapte precum alungarea soției și copiilor din casă. Mai mult, din definiția noii contravenții reiese că persoana afectată de comportamentul interzis poate fi nu doar un angajat, ci și o persoană juridică, adică însăși instituția publică.

„Așadar, orice critică, verbală sau în scris (sub forma unei plângeri, petiții, reclamații etc.), orice solicitare de informații mai insistentă, adresată unei instituții publice va putea fi calificată ca 'manifestare a unui comportament lipsit de respect'. Pentru că a imputa ceva unei instituții sau unui angajat al ei poate fi lesne calificat ca lipsă de respect față de instituție sau angajat. Ca urmare, nu va mai fi posibil ca o persoană să pună sub semnul întrebării comportamentul și/sau profesionalismul unei instituții sau unui angajat, pentru că această atitudine critică va putea fi interpretată ca lipsă de respect”, arată asociația.

„Mai mult, dacă un cetățean nu va folosi, verbal sau în scris, un ton umil, timid, supus, pe deplin respectuos, fără urmă de indignare, de nemulțumire, de supărare ori nervozitate (cine ar avea motive să fie nervos, zilele astea, nu-i așa?) atitudinea sa 'neconformă' va putea fi calificată tot ca 'manifestare a unui comportament lipsit de respect, provocator, intimidant sau recalcitrant' și sancționat cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei”, arată asociația.

Ca urmare, APADOR-CH a solicitat Parlamentului să renunțe la această modificare legislativă, pe care o consideră neclară și abuzivă, descriind-o drept „o lege specială doar pentru funcționarii statului”.