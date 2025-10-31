Plastifierea actelor de stare civilă, interzisă prin lege. Informații de la MAI

Ministerul Afacerilor Interne a transmis a transmis informații privind modul de păstrare a documentelor de stare civilă. Autoritățile atrag atenția că plastifierea certificatelor de naștere, de căsătorie sau de deces este interzisă prin lege și duce automat la pierderea valabilității acestora.

Potrivit MAI, documentele plastifiate devin nule și nu pot fi utilizate în nicio procedură oficială, putând fi refuzate la ghișeu în momentul reînnoirii actelor de identitate sau al depunerii unor dosare administrative.

„Actele își pierd valabilitatea odată ce sunt plastifiate, fapt care poate să creeze probleme în momentele în care sunt necesare pentru diverse proceduri oficiale”, avertizează reprezentanții instituției.

Ministerul subliniază că plastifierea documentelor oficiale nu respectă normele legale în vigoare. Odată plastifiate, actele nu mai sunt considerate originale și pot fi declarate nule de ofițerii de stare civilă sau funcționarii autorizați.

Chiar dacă mulți cetățeni aleg această metodă pentru a proteja hârtia, legea interzice clar plastifierea certificatelor de stare civilă.

Pentru a evita deteriorarea, MAI recomandă mai multe soluții sigure și legale:

utilizarea foilor de protecție transparente, fără lipire permanentă;

în cazul în care documentul a fost deja plastifiat, solicitarea unui duplicat de la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor;

pentru cetățenii din străinătate, duplicatul poate fi emis de consulatele României.

Actele plastifiate pot fi respinse de autorități în mai multe situații:

la reînnoirea cărții de identitate;

în procedurile administrative ale instituțiilor publice;

în orice context oficial care solicită un document original valid.

MAI subliniază că protejarea documentelor nu înseamnă plastifiere, ci păstrarea acestora în locuri ferite de umezeală, raze solare, zgârieturi sau alte deteriorări fizice. Astfel, instituția recomandă cetățenilor să nu altereze actele de stare civilă și să urmeze canalele legale pentru obținerea unui duplicat valabil în cazul în care documentul original s-a deteriorat.