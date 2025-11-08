Oana Gheorghiu, despre declarațiile lui Grindeanu: A profitat de ocazie să tragă niște săgeți și să câștige puncte

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a folosit ocazia numirii sale în funcția de vicepremier pentru a lansa critici și a câștiga avantaje politice.

„Mă întorc la domnul Grindeanu, îmi imaginez că nu are nimic cu mine, că nu vrea să îmi facă ceva rău, personal, dar că a profitat de această ocazie ca să tragă nişte săgeţi şi să câştige nişte puncte. Probabil că vor trebui să intre tot mai mulţi oameni (în politică – n.r.), care sunt hotărâţi să nu spună altceva decât ceea ce gândesc şi să nu facă altceva decât ceea ce este bine pentru ţară ca să schimbăm felul în care se face politică în România”, a declarat Gheorghiu, la Digi 24.

Luna trecută, Sorin Grindeanu a apreciat activitatea Oanei Gheorghiu în zona ONG-urilor, însă a precizat că nu o consideră cea mai potrivită persoană pentru funcția de vicepremier, invocând poziționări anterioare ale acesteia împotriva administrației americane.

Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să își retragă propunerea de numire a lui Gheorghiu, motivând că aceasta ar putea „compromite” relația României cu Statele Unite ale Americii.

Vicepremierul a mai spus că în prezent nu o interesează zona politică. Totodată, Gheorghiu și-a exprimat dorința ca PSD să devină un partid mai puternic și mai bine reformulat.

„Am spus adesea – când Partidul Social Democrat va fi un partid bun şi puternic, în adevăratul sens al cuvântului, nu doar cu vorbe goale, România o să meargă mai bine. Este şi a fost cel mai mare partid al României.

În momentul acesta a pierdut o parte din electorat. Îi doresc cu toată fiinţa mea să recupereze de acolo electorat de unde l-a pierdut, dar să se uite acolo unde l-a pierdut că acolo este electoratul şi să devină un partid bun pentru că ţara asta. Va merge mai bine când partidul acesta va fi mai bun, mai reformat, cu nişte oameni cu viziune şi cu dorinţa sinceră a face România bine”, a declarat Oana Gheorghiu.