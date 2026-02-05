Primarul Negoiță spune că i-a făcut fratelui său un deserviciu și dă vina pe Primăria Capitalei

Nu i-am construit niciodată nimic cu bani publici fratelui meu, a afirmat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Edilul a făcut primele declarații după ce Direcția Națională Anticorupție (DNA) efectuat percheziții la locuința sa și la sediul Primăriei pe care o conduce. Ancheta vizează lucrări de construire și asfaltare a unui drum din sector, realizate fără documentația legală necesară, potrivit DNA.

Primarul social-democrat susține că lucrările au fost realizate pentru cetățenii din Sectorul 3 și nu pentru avantajarea fratelui său, Ionuț Negoiță.

„Nu am construit niciodată nimic cu bani publici fratelui meu. Am construit exclusiv drumuri publice pentru cetățenii din sectorul 3 din București și pentru toți cei care au nevoie. I-am creat fratelui meu un deserviciu pentru că atunci când ocupi domenii private legea permite despăgubiri. Atâta vreme cât drumul pe care noi l-am construit este public, liber pentru a fi folosit de orice cetățean, eu consider că drumurile publice să fie construite din bani publici. Faptul că noi nu i-am plătit vreun ban pentru că am ocupat o parte din teren este un deserviciu”, a spus el în conferința de presă.

Edilul a mai spus că Primăria Capitalei a îngreunat procesul legat de obținerea documentelor necesare.

„Este greșită abordarea și, dacă mergem pe varianta legală, o să vedeți că legea asta spune: să fie expropriat. (..) Nu am avut posibilitatea pentru a parcurge etapele legale pentru a face treaba asta. Nu e singurul drum fără autorizații. Am mai făcut acolo unde a fost necesar. Ne-au mai dat în judecată proprietari. Important e că oamenii au pe unde circula. Nu am spus că am trecut peste lege, am spus că am fost împiedicați de Primăria Generală pentru a ne face documentele necesare”, a continuat el.

Primarul a explicat că procedurile legale de expropriere nu au putut fi urmate din cauza blocajelor administrative și că Primăria Capitalei a fost implicată în litigii timp de patru ani.

Direcția Națională Anticorupție a transmis că perchezițiile vizează suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise în perioada 2017–2025 de funcționari publici, cu sprijinul unor complici.

Ancheta se referă la lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3, realizate fără documente legale. În 5 februarie 2026, procurorii DNA au efectuat percheziții în 11 locații din București și județul Ilfov, inclusiv două instituții publice și mai multe domicilii și sediile unor firme.

În august 2025, Recorder a relatat că Robert Negoiță a folosit resursele primăriei pentru a construi o șosea pe terenul privat al fratelui său, unde acesta intenționa să ridice blocuri și un centru comercial. Lucrările au inclus asfaltarea unei porțiuni de drum, ceea ce a generat suspiciuni privind folosirea fondurilor publice în interes privat.