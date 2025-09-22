Justitie

Primarul din Mihălășeni, acuzat de DNA că ar fi luat mită 500.000 de lei

Comentează știrea
Primarul din Mihălășeni, acuzat de DNA că ar fi luat mită 500.000 de lei
Din cuprinsul articolului

Claudiu Daniel Chelariu, primarul comunei Mihălășeni din județul Botoșani, a fost pus sub control judiciar de către procurorii DNA Suceava. Acesta este acuzat că ar fi primit mită în valoare de 500.000 de lei, prin intermediul unei firme aparținând unei rude, în legătură cu un contract de modernizare a drumurilor.

Acuzațiile procurorilor către primarul din Mihălășeni

DNA a anunțat, printr-un comunicat transmis luni, că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva edilului pentru infracțiunea de luare de mită în formă continuată.

Conform anchetatorilor, faptele s-ar fi petrecut pe parcursul unui an, între aprilie 2024 și 2 aprilie 2025. În această perioadă, primarul ar fi pretins de la administratorul unei societăți comerciale suma totală de 550.000 de lei, din care ar fi primit efectiv 500.000 de lei. Banii ar fi fost încasați prin intermediul unei firme înregistrate pe numele unei persoane din familia edilului.

Procurorii susțin că sumele au fost solicitate și primite pentru ca primarul să asigure efectuarea plăților legate de un contract de modernizare a drumurilor din comună.

Columbianul care plănuia să arunce în aer obiective din România, condamnat definitiv la șase ani de închisoare
Columbianul care plănuia să arunce în aer obiective din România, condamnat definitiv la șase ani de închisoare
Actori care nu se uită la filmele în care joacă. Vizionarea le provoacă stres
Actori care nu se uită la filmele în care joacă. Vizionarea le provoacă stres

Măsurile dispuse de instanță

Chelariu se află sub control judiciar pentru 60 de zile și are obligația să respecte mai multe interdicții. El nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să ia legătura cu persoanele menționate în dosar și să se deplaseze la sediul primăriei Mihălășeni. De asemenea, îi este interzis să exercite funcția de primar pe durata măsurii preventive.

DNA a dispus și instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile aparținând primarului, în limita sumei de 500.000 de lei, sumă corespunzătoare prejudiciului presupus.

Avertismentul DNA transmis primarului Chelariu

Procurorii i-au atras atenția lui Claudiu Daniel Chelariu că, în cazul în care va încălca obligațiile stabilite prin măsura controlului judiciar, aceasta ar putea fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau chiar cu arestarea preventivă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:19 - Teo Costache, regrete după Insula Iubirii. Ispita ar fi ales altfel în finală
17:13 - Securitatea energetică a Republicii Moldova necesită o guvernare pro-europeană
17:01 - Silviu Predoiu, despre orientarea românilor către AUR: Este o palmă dată actualei coaliții
16:56 - Senatorul Daniel Zamfir, atac la adresa Dianei Buzoianu, ministrul Mediului
16:39 - Columbianul care plănuia să arunce în aer obiective din România, condamnat definitiv la șase ani de închisoare
16:28 - Vor fi și mai mulți bugetari în România, în ciuda crizei, la Ministerul Agriculturii

HAI România!

Marele moment de cotitură. Hai LIVE cu Turcescu
Marele moment de cotitură. Hai LIVE cu Turcescu
Dragonul și Podul (parabolă)
Dragonul și Podul (parabolă)
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România

Proiecte speciale