Primarul din Mihălășeni, acuzat de DNA că ar fi luat mită 500.000 de lei

Claudiu Daniel Chelariu, primarul comunei Mihălășeni din județul Botoșani, a fost pus sub control judiciar de către procurorii DNA Suceava. Acesta este acuzat că ar fi primit mită în valoare de 500.000 de lei, prin intermediul unei firme aparținând unei rude, în legătură cu un contract de modernizare a drumurilor.

DNA a anunțat, printr-un comunicat transmis luni, că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva edilului pentru infracțiunea de luare de mită în formă continuată.

Conform anchetatorilor, faptele s-ar fi petrecut pe parcursul unui an, între aprilie 2024 și 2 aprilie 2025. În această perioadă, primarul ar fi pretins de la administratorul unei societăți comerciale suma totală de 550.000 de lei, din care ar fi primit efectiv 500.000 de lei. Banii ar fi fost încasați prin intermediul unei firme înregistrate pe numele unei persoane din familia edilului.

Procurorii susțin că sumele au fost solicitate și primite pentru ca primarul să asigure efectuarea plăților legate de un contract de modernizare a drumurilor din comună.

Chelariu se află sub control judiciar pentru 60 de zile și are obligația să respecte mai multe interdicții. El nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să ia legătura cu persoanele menționate în dosar și să se deplaseze la sediul primăriei Mihălășeni. De asemenea, îi este interzis să exercite funcția de primar pe durata măsurii preventive.

DNA a dispus și instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile aparținând primarului, în limita sumei de 500.000 de lei, sumă corespunzătoare prejudiciului presupus.

Procurorii i-au atras atenția lui Claudiu Daniel Chelariu că, în cazul în care va încălca obligațiile stabilite prin măsura controlului judiciar, aceasta ar putea fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau chiar cu arestarea preventivă.