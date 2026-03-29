Prima doamnă a Venezuelei, în centrul unui dosar exploziv de narcotrafic. Acuzațiile zguduie regimul Maduro

Cazul care o implică pe Cilia Flores, soția președintelui Nicolás Maduro, a devenit unul dintre cele mai sensibile dosare internaționale privind traficul de droguri și corupția la nivel înalt. Autoritățile americane susțin că aceasta ar fi avut un rol esențial într-o rețea care a facilitat transportul a sute de tone de cocaină către Statele Unite.

Ancheta este coordonată de Drug Enforcement Administration, agenția americană antidrog, care monitorizează de ani de zile activitatea unor oficiali venezueleni suspectați de implicare în trafic internațional de stupefiante. Rechizitoriul federal prezentat în instanță indică o presupusă conspirație complexă, în care Flores ar fi colaborat cu oficiali de rang înalt pentru a permite transporturi ilegale de droguri și pentru a proteja rețeaua de orice intervenție juridică.

În fața instanței federale din New York, Cilia Flores a pledat nevinovată și a declarat că este „complet nevinovată”. Avocatul său, Mark Donnelly, a transmis că echipa de apărare va contesta probele prezentate de procurori și că procesul va clarifica situația reală, relatează jurnaliștii de la Wall Street Journal.

Parcursul lui Cilia Flores în politica venezueleană a început în anii ’90, într-un context marcat de transformări profunde. Avocată de profesie, aceasta a devenit o susținătoare apropiată a liderului socialist Hugo Chávez, pe care l-a apărat juridic după tentativa de lovitură de stat din 1992.

După venirea la putere a lui Chávez în 1998, Flores a cunoscut o ascensiune rapidă. A ocupat funcții importante în stat, inclusiv cea de președinte al Adunării Naționale și ulterior procuror general. Aceste poziții i-au oferit acces direct la mecanismele de control ale sistemului judiciar și politic.

Potrivit unor foști oficiali venezueleni și anchetatori, această influență ar fi fost folosită pentru a modela instituțiile statului în favoarea unui sistem de loialități și protecție reciprocă. Zair Mundaray, fost procuror venezuelean, a declarat că Flores ar fi fost „arhitectul unui sistem de impunitate” în ceea ce privește traficul de droguri.

Un element central al acuzațiilor îl reprezintă ceea ce anchetatorii și foștii apropiați ai regimului numesc „El Jardín de Flores” sau „Grădina Florilor”. Această rețea ar fi fost formată din membri ai familiei lui Cilia Flores, cărora li s-ar fi oferit poziții cheie, contracte și protecție în schimbul implicării în diverse activități economice și, potrivit procurorilor, ilegale.

Documentele instanței și declarațiile martorilor indică faptul că rudele sale ar fi avut acces privilegiat la resursele statului, inclusiv la compania petrolieră națională PdVSA. Acest acces ar fi permis dezvoltarea unor afaceri profitabile și ar fi facilitat transporturi de droguri folosind infrastructura oficială, inclusiv aeroporturi și hangare prezidențiale.

De-a lungul anilor, autoritățile americane au sancționat mai mulți membri ai familiei Flores. Printre aceștia se numără sora sa, copii dintr-o căsătorie anterioară și un nepot considerat de anchetatori drept coordonator financiar al rețelei.

Un moment crucial în ancheta americană a fost reprezentat de arestarea a doi nepoți ai lui Flores, Efraín Campo Flores și Franqui Flores de Freitas, în anul 2015. Aceștia au fost reținuți în Haiti în cadrul unei operațiuni sub acoperire organizate de DEA.

Potrivit transcrierilor prezentate în instanță, cei doi ar fi negociat transporturi de cocaină în cantități mari, discutând inclusiv despre utilizarea aeroportului din Caracas pentru operațiuni ilegale. În conversațiile interceptate, aceștia ar fi menționat că banii obținuți urmau să fie folosiți inclusiv pentru susținerea unei campanii politice.

După arestare, cei doi au fost transportați în Statele Unite, unde au fost judecați și condamnați. Cazul lor a oferit procurorilor americani acces la detalii despre modul de funcționare al rețelei și despre conexiunile acesteia cu structuri ale statului venezuelean.

Rechizitoriul federal susține că Cilia Flores ar fi acceptat mită pentru a facilita întâlniri între traficanți de droguri și oficiali venezueleni. Într-un caz din 2007, aceasta ar fi intermediat o întâlnire între un traficant important și conducerea biroului antidrog din Venezuela.

Potrivit documentelor, acordul ar fi inclus plăți lunare și sume suplimentare pentru fiecare transport de droguri realizat cu succes. O parte din aceste sume ar fi fost direcționate către Flores, conform acuzațiilor formulate de procurori.

De asemenea, anchetatorii susțin că structurile de securitate din Venezuela ar fi fost implicate în protejarea rețelei. Foști oficiali au declarat că anumite unități de poliție ar fi confiscat droguri de la grupări rivale și le-ar fi redistribuit în cadrul propriei rețele.

Ascensiunea lui Nicolás Maduro la putere, după moartea lui Hugo Chávez în 2013, a consolidat poziția lui Cilia Flores în cadrul regimului. Aceasta a devenit un actor central în deciziile politice și administrative, fiind descrisă de unii analiști drept una dintre cele mai influente persoane din Venezuela.

Flores a fost implicată în numirea unor judecători și oficiali cheie, contribuind la consolidarea unui sistem în care loialitatea față de regim era esențială. Această influență ar fi permis, potrivit anchetatorilor, menținerea unui climat de impunitate pentru activitățile ilegale.

În același timp, familia sa a continuat să ocupe poziții importante în instituțiile statului, inclusiv în sectorul financiar și energetic. Aceste roluri au oferit acces la resurse semnificative și au permis extinderea rețelei de influență.

Administrațiile americane succesive au impus sancțiuni împotriva unor oficiali venezueleni, inclusiv membri ai familiei Flores. Aceste măsuri au vizat înghețarea activelor și restricționarea accesului la sistemul financiar internațional.

În timpul mandatului fostului președinte Donald Trump, presiunea asupra regimului Maduro a crescut semnificativ. Oficialii americani au acuzat deschis conducerea venezueleană de implicare în trafic de droguri și corupție.

Reacția autorităților de la Caracas a fost una de respingere a acuzațiilor. Nicolás Maduro a declarat în repetate rânduri că acestea sunt motivate politic și că reprezintă o formă de presiune externă asupra Venezuelei.

Dosarul a căpătat o dimensiune diplomatică în contextul negocierilor dintre Statele Unite și Venezuela privind eliberarea unor cetățeni americani deținuți la Caracas. În cadrul acestor discuții, au avut loc schimburi de deținuți, inclusiv eliberarea nepoților lui Flores.

Într-un astfel de schimb, șapte cetățeni americani au fost eliberați în schimbul celor doi nepoți, într-o operațiune care a implicat negocieri directe între oficiali de rang înalt din ambele țări. Trimisul special american Roger Carstens a confirmat tranzacția, descriind-o ca fiind „o afacere bună”.

Cu toate acestea, potrivit autorităților americane, unii dintre cei eliberați ar fi revenit ulterior la activități ilegale, ceea ce a determinat impunerea unor noi sancțiuni.

Cazul Cilia Flores reprezintă mai mult decât o anchetă penală. Este un dosar care reflectă tensiunile geopolitice dintre Statele Unite și Venezuela și care ridică întrebări majore despre corupția la nivel înalt și utilizarea instituțiilor statului în scopuri ilegale.

Procesul aflat în desfășurare la New York este urmărit atent de comunitatea internațională, iar evoluțiile sale pot avea implicații semnificative asupra relațiilor diplomatice și asupra stabilității politice din regiune.

În același timp, cazul scoate în evidență complexitatea rețelelor de trafic de droguri și dificultatea combaterii acestora atunci când sunt implicate persoane aflate în poziții de putere.

Cilia Flores continuă să își susțină nevinovăția, iar procesul urmează să stabilească dacă acuzațiile formulate de procurorii americani vor fi confirmate în instanță. Până atunci, dosarul rămâne unul dintre cele mai importante cazuri de acest tip din ultimii ani, cu implicații care depășesc granițele Venezuelei.