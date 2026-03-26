Prima apariție în instanță a lui Nicolás Maduro. Fostul lider se declară nevinovat

Fostul lider venezuelean Nicolás Maduro s-a declarat nevinovat în fața unui tribunal federal din New York, în cadrul primei sale apariții publice după capturarea sa de către autoritățile americane, potrivit The Times of Israel.

Cazul, considerat unul dintre cele mai importante procese intentate de Statele Unite împotriva unui lider străin în ultimele decenii, are loc într-un context geopolitic tensionat, marcat de schimbări majore în conducerea Venezuelei.

În timpul audierii, desfășurate luni la un tribunal federal din Manhattan, Maduro a protestat ferm împotriva acuzațiilor formulate împotriva sa. „Am fost capturat”, a declarat acesta în limba spaniolă, înainte de a fi întrerupt de judecător. Ulterior, întrebat cum pledează, el a afirmat: „Sunt nevinovat. Nu sunt vinovat. Sunt un om decent, președintele țării mele.”

Maduro a apărut în sala de judecată îmbrăcat într-o uniformă albastră de detenție, fiind adus sub escortă armată alături de soția sa, Cilia Flores, care este, de asemenea, inculpată în acest dosar. Cei doi au folosit căști pentru a urmări traducerea procedurilor din limba engleză.

Potrivit informațiilor oficiale, Maduro și soția sa au fost capturați într-o operațiune militară desfășurată în cursul nopții de sâmbătă, la reședința lor situată într-o bază militară. Transferul către tribunal a avut loc luni dimineață, sub strictă securitate.

Convoiul a părăsit centrul de detenție din Brooklyn în jurul orei 07:15, deplasându-se către un heliport din apropiere. De acolo, Maduro a fost transportat cu elicopterul peste portul New York până în Manhattan, unde a fost preluat de un vehicul blindat și dus la tribunal.

În fața clădirii, mai multe grupuri de protestatari s-au adunat, fiind separate de forțele de ordine în funcție de pozițiile lor față de intervenția americană în Venezuela.

Acțiunea autorităților americane a fost justificată de administrația președintelui Donald Trump prin acuzații de trafic de droguri la scară largă. Trump a declarat că această intervenție ar permite Statelor Unite să „administreze” temporar Venezuela.

În același timp, noul președinte interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a cerut returnarea lui Maduro, dar a adoptat ulterior un ton mai conciliant, exprimând deschidere pentru „relații respectuoase” cu Washingtonul.

Maduro și susținătorii săi au susținut anterior că acțiunile SUA sunt motivate de interesul pentru resursele petroliere și minerale ale Venezuelei.

Un rechizitoriu de 25 de pagini îl acuză pe Maduro și pe alți oficiali venezueleni că ar fi colaborat cu carteluri de droguri pentru a facilita transportul a mii de tone de cocaină către Statele Unite. În cazul unei condamnări, aceștia riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață.

Documentul mai susține că Maduro și soția sa ar fi ordonat „răpiri, bătăi și crime” împotriva persoanelor implicate în rețelele de trafic sau care ar fi subminat operațiunile acestora. De asemenea, Cilia Flores este acuzată că ar fi acceptat „sute de mii de dolari mită” pentru a facilita întâlniri între traficanți și oficiali antidrog.

Cu toate acestea, o evaluare a serviciilor de informații americane, publicată anterior, nu a identificat o coordonare directă între guvernul venezuelean și organizația criminală Tren de Aragua, menționată în rechizitoriu.

Avocații lui Maduro sunt așteptați să conteste legalitatea arestării, invocând imunitatea de care ar beneficia în calitate de șef de stat. Totuși, autoritățile americane nu îl recunosc drept lider legitim al Venezuelei, în special după alegerile contestate din 2024.

Cazul amintește de precedentul lui Manuel Noriega, care a invocat fără succes o apărare similară după capturarea sa de către SUA în 1990.

Procesul urmează să continue în perioada următoare, iar evoluția sa este urmărită îndeaproape atât pe plan juridic, cât și diplomatic.