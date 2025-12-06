Povestea femeii de 101 ani care continuă să muncească cu pasiune

După o viață tumultoasă cu multe schimbări, Ann Angeletti, ajunsă la venerabila vârstă de 101 ani, își dezvăluie secretele care au ajutat-o să rămână în formă, informează dailyrecord.co.uk.

Ann Angeletti este convinsă că longevitatea nu ține doar de gene sau de noroc, ci de un ritm de viață activ. De altfel, spune ea, secretul care a ținut-o „în picioare” mai bine de un secol este surprinzător de simplu: munca.

Pentru a înțelege parcursul vieții ei, merită amintit că Ann era deja considerată „în vârstă” la 80 de ani, iar de atunci au trecut peste 20 de ani și muncește cu același entuziasm. În comunitatea sa din New Jersey, a devenit un exemplu. Continuă să conducă o afacere de bijuterii prosperă, pe care o administrează împreună cu fiica și nepoata ei, reușind să transforme pasiunea într-o tradiție de familie.

Programul ei ar pune în dificultate oameni mult mai tineri: lucrează șase zile pe săptămână în propriul magazin, Curiosity Jewellers, și nu ezită să facă drumuri în oraș pentru a negocia contracte sau a căuta piese noi. Ann mărturisește că energia cu care se dedică muncii este aceeași ca în tinerețe.

Munca a însoțit-o încă din copilărie. A renunțat devreme la școală pentru a da o mână de ajutor în prăvălia alimentară a familiei, iar de atunci nu s-a oprit niciodată din a munci. Pentru Ann, munca fără oprire nu este doar un obicei, ci rețeta ei personală pentru o viață lungă și plină de sens.

În anii celui de-al Doilea Război Mondial, Ann își câștiga existența într-un șantier naval, în timp ce soțul îi era pe front. După război, a încercat meseria de chelneriță, însă a înțeles curând că drumul ei duce spre o altă direcție, cea a modei și al bijuteriilor, unde pasiunea i s-a transformat treptat în vocație.

Astăzi, Ann spune că munca îi dă energie și sens. Nu se vede renunțând prea curând la activitatea zilnică. „Dacă mă pensionez, mor. Nu pot sta acasă”, a mărturisit ea într-un interviu pentru abc7ny.com.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Curiosity Jewelers, Inc. (@curiosityjewelers)

;

În același interviu, a vorbit și despre regulile simple pe care le consideră esențiale pentru o viață lungă. Pentru Ann, longevitatea începe cu gesturi mărunte, dar constante, pe care mulți ajung să le ignore.

„Trebuie să te ridici din pat. Să faci un duș. Să mănânci. Să ai grijă de tine”, explică ea. Din perspectiva ei, rutina zilnică nu este doar un reflex, ci bazele unei vieți echilibrate și, poate, secretul pentru a atinge venerabila vârstă de o sută de ani.

Ann nu-şi îngrijeşte doar corpul şi mintea, ci pune un accent pe propria fericire, considerând că este cheia pentru longevitate. „Dacă nu-ţi place ceea ce faci, schimbă”, spune ea continuând: „Concentrează-te întotdeauna pe construirea unor relații în primul rând”.

Crezul acesta îi ghidează întreaga activitate. Ann mărturiseşte că legăturile pe care le-a construit cu oamenii care îi trec pragul au contat enorm, atât pentru evoluţia ei ca om, cât şi pentru consolidarea afacerii.

Cu un zâmbet cald, adaugă: „Nu mă supăr dacă cineva nu cumpără. Important e că intră, stăm de vorbă şi bem o cafea.”

La cei 100 de ani, Ann rămâne un reper pentru comunitatea locală. Este respectată pentru energia debordantă şi pentru dorinţa de a munci cu aceeaşi dăruire ca în tinereţe. „Tu ești cea mai mare inspirație pentru mine. Te admir deoarece mereu reuşești să negociezi un preţ mai bun”, i-a spus un partener de afaceri.