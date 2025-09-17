Politica

Ponta vrea să-și un nou partid: Sunt mulți oameni care vor să voteze pe cineva normal la cap

Comentează știrea
Ponta vrea să-și un nou partid: Sunt mulți oameni care vor să voteze pe cineva normal la capVictor Ponta. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Fostul premier Victor Ponta a anunțat că pregătește lansarea unui nou partid, la câteva luni după ce a ocupat locul al treilea la alegerile prezidențiale din luna mai. „Sunt foarte mulți oameni care vor să voteze pe cineva normal la cap într-o lume care a cam înnebunit”, a spus acesta, la emisiunea Sorinei Matei de la postul Aleph News.

Fostul premier vrea să înființeze un nou partid

Întrebat despre planurile de a înființa un partid după experiența PRO România, Victor Ponta a confirmat că pregătește o nouă formațiune politică, pentru românii „care doresc să se simtă cu adevărat reprezentați și care aspiră la normalitate”.

„Sunt foarte mulți oameni care vor să voteze pe cineva normal la cap într-o lume care a cam înnebunit”, a mai spus fostul premier.

Actuala situație a PSD, analizată de fostul lider al partidului

Fostul lider PSD a discutat, de asemenea, despre situația dificilă a partidului, afirmând că PSD s-a prăbușit în sondaje și a înregistrat cel mai slab scor din istoria sa.

Mihai Tudose, despre posibila ieșire a PSD de la guvernare: Sunt niște limite în toate
Mihai Tudose, despre posibila ieșire a PSD de la guvernare: Sunt niște limite în toate
Ciorbă rădăuțeană, specialitatea lui Tamaș. Alexa repetent la gătit
Ciorbă rădăuțeană, specialitatea lui Tamaș. Alexa repetent la gătit

„Dacă PSD rămâne prizonierul actual, da, categoric da. E necesară o schimbare, dacă nu o fac eu… sigur, nu plec nicăieri. Sunt foarte mulți oameni care vor să voteze pe cineva care să-i reprezinte și să fie și normal la cap, într-o lume care a cam înnebunit”, a mai adăugat fostul premier.

Rivalitatea Corlățean-Grindeanu în PSD, discutată de Ponta

În aceeași emisiune, Victor Ponta a abordat și rivalitatea pentru conducerea PSD dintre Titus Corlățean, candidat la șefia partidului, și Sorin Grindeanu, președintele interimar. El a spus că, dacă ar exista un congres corect, Corlățean l-ar învinge clar pe Grindeanu.

„Dacă ar fi congresul corect, Corlățean l-ar bate foarte tare pe Grindeanu. L-ar bate toți pesediștii, vorbesc cu ei”, a mai adăugat acesta.

El a respins zvonurile potrivit cărora s-ar afla în spatele candidaturii lui Corlățean și ar încerca să influențeze votul în favoarea acestuia. „Aș vrea să fiu, dar nu sunt în spatele lui”, a spus acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Proiect istoric sub valurile Mării Negre. Viață nouă în adâncuri
23:45 - Ponta vrea să-și un nou partid: Sunt mulți oameni care vor să voteze pe cineva normal la cap
23:36 - Trump și Melania la banchetul regal: Fast și eleganță la Castelul Windsor
23:27 - Un fost campion al Stelei, de nerecunoscut după ce boala s-a agravat rapid
23:18 - Parlamentarii preferă numerarul: 204 aleși încasează sumele forfetare direct
23:10 - Tânăra rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu, o jucătoare de tenis cunoscută

HAI România!

Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost

Proiecte speciale