Ponta vrea să-și un nou partid: Sunt mulți oameni care vor să voteze pe cineva normal la cap

Fostul premier Victor Ponta a anunțat că pregătește lansarea unui nou partid, la câteva luni după ce a ocupat locul al treilea la alegerile prezidențiale din luna mai. „Sunt foarte mulți oameni care vor să voteze pe cineva normal la cap într-o lume care a cam înnebunit”, a spus acesta, la emisiunea Sorinei Matei de la postul Aleph News.

Întrebat despre planurile de a înființa un partid după experiența PRO România, Victor Ponta a confirmat că pregătește o nouă formațiune politică, pentru românii „care doresc să se simtă cu adevărat reprezentați și care aspiră la normalitate”.

„Sunt foarte mulți oameni care vor să voteze pe cineva normal la cap într-o lume care a cam înnebunit”, a mai spus fostul premier.

Fostul lider PSD a discutat, de asemenea, despre situația dificilă a partidului, afirmând că PSD s-a prăbușit în sondaje și a înregistrat cel mai slab scor din istoria sa.

„Dacă PSD rămâne prizonierul actual, da, categoric da. E necesară o schimbare, dacă nu o fac eu… sigur, nu plec nicăieri. Sunt foarte mulți oameni care vor să voteze pe cineva care să-i reprezinte și să fie și normal la cap, într-o lume care a cam înnebunit”, a mai adăugat fostul premier.

În aceeași emisiune, Victor Ponta a abordat și rivalitatea pentru conducerea PSD dintre Titus Corlățean, candidat la șefia partidului, și Sorin Grindeanu, președintele interimar. El a spus că, dacă ar exista un congres corect, Corlățean l-ar învinge clar pe Grindeanu.

„Dacă ar fi congresul corect, Corlățean l-ar bate foarte tare pe Grindeanu. L-ar bate toți pesediștii, vorbesc cu ei”, a mai adăugat acesta.

El a respins zvonurile potrivit cărora s-ar afla în spatele candidaturii lui Corlățean și ar încerca să influențeze votul în favoarea acestuia. „Aș vrea să fiu, dar nu sunt în spatele lui”, a spus acesta.