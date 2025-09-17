Ponta: Partidele din coaliție au respins formarea unei comisii de anchetă privind anularea alegerilor

Fostul premier Victor Ponta a declarat că partidele din coaliție nu au dorit să afle motivele anulării alegerilor și, mai mult, ar fi blocat înființarea unei comisii de anchetă. „Și am ajuns, la un moment dat, a propus cred că AUR, sau nu știu cine, a zis: „Să facem o comisie de anchetă legată de anularea alegerilor”, a spus acesta, în emisiunea lui Marius Tucă.

Potrivit fostului premier, AUR a propus formarea unei comisii pentru a investiga anularea alegerilor, însă reprezentanții PNL și PSD din Parlament au respins inițiativa.

„La Parlament să nu mai votăm legi, că vine Guvernul Bolojan și n-au voie să-i ridice din bănci PSD, PNL. Și am ajuns, la un moment dat, a propus cred că AUR, sau nu știu cine, a zis: „Domnule, să facem la Parlament, dacă tot nu mai votăm legi, să facem o comisie de anchetă legată de anularea alegerilor.” Toți PSD-iștii prin jurul meu erau ok”, a povestit acesta.

El a adăugat: „Pac, a apărut Grindeanu în sală: „Nu.” Nu, dar de ce nu? Eu am votat pentru, dar, mă rog, PNL nu.”.

El a relatat că un reprezentant al AUR a venit la microfon și a amintit că alegerile anulate erau cele în care candidata USR, Elena Lasconi, intrase în turul al doilea

„Dar cel mai tare a fost când USR-ul a venit și a zis: „Nu, nu ne trebuie așa ceva.” Și cineva de la AUR, nu mai țin minte cine, dar mi s-a părut foarte logic, a venit la microfon și a zis: „Știți că s-au anulat alegerile la care candidatul vostru de la USR, Elena Lasconi, intrase în turul 2. Voi nu vreți să știți?”, a mai povestit acesta, în timpul emisiunii.

Potrivit fostului premier, cel mai surprinzător moment a fost atunci când USR a respins, din nou, ideea formării unei comisii.

„Nu, nu vrem să știm.” Și atunci a zis, bine, băieți, am înțeles. Voi nu vreți să știți. Deci, dacă nici nu vreți să știți când s-au anulat alegerile, când era candidata voastră”, a mai spus fostul premier.